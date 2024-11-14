ФОТО Как лучший игрок ЧМ-2010 провел первый профессиональный теннисный матч
Форлан и Кория не сумели пробиться во 2-й раунд парного разряда в Монтевидео
Экс-футболист и лучший игрок чемпионата мира 2010 Диего Форлан провел первый теннисный матч на профессиональном уровне.
45-летний уругваец вместе с Федерико Корией (Аргентина) получил wild card в основую сетку парного разряда на челленджере в Монтевидео (Уругвай). В 1-м раунде Форлан и Кория в двух сета без особых шансов проиграли четвертому сеяному тандему Борис Ариас / Федерико Себальос за 49 минут.
ATP челленджер Монтевидео. Пары. Грунт. 1/16 финала
Диего Форлан (Уругвай) / Федерико Кория (Аргентина) – Борис Ариас (Боливия) / Федерико Себальос (Боливия) – 1:6, 2:6
Форлан занимался теннисом до 16 лет, после чего сделал выбор в пользу футбола. Прямо сейчас Диего занимает 102-е место в рейтинге возрастной категории 45+, что является его личным рекордом.
В качестве игрока Диего Форлан выступал за «Атлетико» Мадрид, «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и другие клубы.
ФОТО. Как лучший игрок ЧМ-2010 провел первый профессиональный теннисный матч
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