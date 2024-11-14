14 октября на «Монументаль же Матурин» пройдет матч 11-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Венесуэлы встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Венесуэла

Команда подарила своим болельщикам луч надежды на долгожданный прогресс год назад. Начиная новый отбор, исторический андердог после 0:1 с Колумбией выдал той осенью пятиматчевую беспроигрышную серию. А летом на Копа Америка винные выиграли все 3 поединка группового раунда, причем не только у Ямайки, но и у таких сильных противников, как Эквадор и Мексика, которую в итоге не выпустили из группы. Но, попав в плей-офф, сборная сразу же проиграла, Канаде, пусть и по пенальти. С тех пор подопечные Батисты так и не смогли снова выиграть. В сентябре было поражение 0:4 с Боливией при нулевой ничьей дома с Уругваем, а в прошлом месяце, разделив очки с самой Аргентиной, после 1:1 с фаворитом проиграли 1:2 в Парагвае.

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Бразилия

Сборная находится под серьезным давлением. Уже как-то все привыкли за последние два десятилетия, что вечный фаворит чемпионатов мира вылетает в четвертьфиналах. Но сейчас до сих пор возникает вопрос, а точно ли там будут пентакампеоны? Хотя изначально в этом были настолько уверенны, что цикл год назад начинали без полноценного тренера. Фернандо Динис как и.о. стартовал ожидаемо, с пары побед, но потом за 4 тура октября-ноября прибавили 1 очко, проиграв трижды. Да и в 2024-м году, уже с Доривалом Жуниором, было де-факто провальное выступление на Копа Америка (1 победа в турнире и вылет уже в первом раунде плей-офф от Уругвая по пенальти после 0:0). Кроме того, возобновив отбор, селесао после минимальной победы над Эквадором проиграли Парагваю. Но потом взяли наконец-то максимум в поединках с Чили и Перу - но нужно посмотреть, как будут справляться с более сильными оппонентами.

Статистика личных встреч

Селесао не проигрывает аутсайдеру в официальных матчах, да и в товарищеском было одно поражение, 2008-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева оживут. Бразильцам нужна победа, и ее добудут (коэффициент - 1,62).