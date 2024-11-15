Нереализованный пенальти Винисиуса. Бразилия не сумела победить Венесуэлу
В ночь с 14 на 15 ноября этим матчем начался 11-й тур отборочного этапа к чемпионату мира
В ночь с 14 на 15 ноября в Южной Америке матч между Венесуэлой и Бразилией открывал 11-й тур квалификационного раунда к чемпионату мира.
Бразильцы действовали первым номером, но именно на это, похоже, и рассчитывал соперник. Венесуэльцы продемонстрировали надежную игру в обороне. В первой половине хозяева пропустили только после стандарта: Рафинья прекрасно исполнил штрафной удар.
В начале второго тайма Венесуэла сразу же сравняла счет. Теласко Сеговия получил передачу от партнера и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот - 1:1.
Бразильцы имели шанс выйти вперед на 62-й минуте, однако Винисиус Жуниор не реализовал пенальти. На 89-й минуте игрок Венесуэлы Александер Гонсалес получил красную карточку.
Имея численное преимущество, бразильцы атаковали еще 9 минут (хотя арбитр добавил только 5), однако этого не хватило для победы. В итоге - ничья 1:1.
Южная Америка. Квалификация к чемпионату мира. 11-й тур
Венесуэла – Бразилия – 1:1
Голы: Сеговия, 46, – Рафинья, 43
На 62-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.
Удаление: Гонсалес, 89
Видео голов и обзор матча
Фотоотчет
События матча
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