Венесуэла – Бразилия – 1:1. Черный день Винисиуса. Видео голов и обзор

В ночь с 14 на 15 ноября в Южной Америке матч между Венесуэлой и Бразилией открывал 11-й тур квалификационного раунда к чемпионату мира.

Команды обменялись голами. В конце первого тайма бразильцы вышли вперед благодаря мастерски исполненному штрафному удару Рафиньи Диаса. В начале второго тайма Теласко Сеговия сравнял счет, мощно пробив по воротам соперника.

Винисиус Джуниор имел шанс вывести Бразилию вперед на 62-й минуте, но не реализовал пенальти. В конце основного времени венесуэльцы остались в меньшинстве после удаления, однако сборной Бразилии это не помогло.

Южная Америка. Квалификация к чемпионату мира. 11-й тур

Венесуэла – Бразилия – 1:1

Голы: Сеговия, 46, – Рафинья, 43

На 62-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Удаление: Гонсалес, 89

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