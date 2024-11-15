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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Венесуэла
14.11.2024 23:00 – FT 1 : 1
Бразилия
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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 02:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 02:38
57
0

Венесуэла – Бразилия – 1:1. Черный день Винисиуса. Видео голов и обзор

Гости нереализовали пенальти и не смогли воспользоваться численным преимуществом на поле

15 ноября 2024, 02:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 02:38
57
0
Венесуэла – Бразилия – 1:1. Черный день Винисиуса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 14 на 15 ноября в Южной Америке матч между Венесуэлой и Бразилией открывал 11-й тур квалификационного раунда к чемпионату мира.

Команды обменялись голами. В конце первого тайма бразильцы вышли вперед благодаря мастерски исполненному штрафному удару Рафиньи Диаса. В начале второго тайма Теласко Сеговия сравнял счет, мощно пробив по воротам соперника.

Винисиус Джуниор имел шанс вывести Бразилию вперед на 62-й минуте, но не реализовал пенальти. В конце основного времени венесуэльцы остались в меньшинстве после удаления, однако сборной Бразилии это не помогло.

Южная Америка. Квалификация к чемпионату мира. 11-й тур

Венесуэла – Бразилия – 1:1

Голы: Сеговия, 46, – Рафинья, 43

На 62-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

Удаление: Гонсалес, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
Алекс Гонсалес (Венесуэла) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Telasco Segovia (Венесуэла).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Бразилия).
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Нереализованный пенальти Винисиуса. Бразилия не сумела победить Венесуэлу
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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