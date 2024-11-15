Венесуэла – Бразилия – 1:1. Черный день Винисиуса. Видео голов и обзор
Гости нереализовали пенальти и не смогли воспользоваться численным преимуществом на поле
В ночь с 14 на 15 ноября в Южной Америке матч между Венесуэлой и Бразилией открывал 11-й тур квалификационного раунда к чемпионату мира.
Команды обменялись голами. В конце первого тайма бразильцы вышли вперед благодаря мастерски исполненному штрафному удару Рафиньи Диаса. В начале второго тайма Теласко Сеговия сравнял счет, мощно пробив по воротам соперника.
Винисиус Джуниор имел шанс вывести Бразилию вперед на 62-й минуте, но не реализовал пенальти. В конце основного времени венесуэльцы остались в меньшинстве после удаления, однако сборной Бразилии это не помогло.
Южная Америка. Квалификация к чемпионату мира. 11-й тур
Венесуэла – Бразилия – 1:1
Голы: Сеговия, 46, – Рафинья, 43
На 62-й минуте Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.
Удаление: Гонсалес, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
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