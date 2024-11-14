«Невероятные эмоции». Сыч – о дебютном вызове в сборную Украины

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины. Сергей Ребров вызвал Алексея, чтобы заменить травмированного Александра Тымчика.

– Вечером среды меня набрал Игорь Михайлович Дедышин и поздравил меня. Я не совсем понял, потому переспросил с чем именно. Он спросил: «А ты что, еще не знаешь»? На что я ответил, что нет. Тогда Игорь Михайлович сказал, что меня вызвали в сборную Украины. Эмоции были просто невероятны. Очень приятно получить такую ​​возможность! Уже пообщался с представителями сборной по организационным вопросам и вскоре отправляюсь в лагерь национальной команды.

Я знаю многих ребят со времен молодежной и олимпийской сборных Украины, когда я играл с ними, и которые сейчас выступают за главную команду страны. Потому думаю, что адаптация в коллективе пройдет быстро. Но это все равно новый вызов для меня в профессиональном плане, ведь играть за сборную своей страны – мечта каждого футболиста и одна из важнейших целей.

Впереди у сборной Украины очень важны матчи в Лиге наций. Нам необходимо отдать все силы, чтобы победить в заключительных поединках Грузию и Албанию. Важно достойно представить страну и наш флаг.

Еще вчера вечером после Игоря Дедышина меня сразу поздравил Виталий Пономарев. Ему очень приятно, что первый игрок «Руха» получил вызов в национальную сборную Украины. Я никому из партнеров не говорил об этом, а сегодня утром ребята увидели эту новость и все тоже начали звонить и поздравлять с дебютным вызовом», – сказал Сыч.

В ноябре национальная сборная Украины проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.