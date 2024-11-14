Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Невероятные эмоции». Сыч – о дебютном вызове в сборную Украины
Лига наций
14 ноября 2024, 13:11 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:58
628
1

«Невероятные эмоции». Сыч – о дебютном вызове в сборную Украины

Алексей Сыч заявил, что испытал невероятные емоции

14 ноября 2024, 13:11 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:58
628
1
«Невероятные эмоции». Сыч – о дебютном вызове в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины. Сергей Ребров вызвал Алексея, чтобы заменить травмированного Александра Тымчика.

– Вечером среды меня набрал Игорь Михайлович Дедышин и поздравил меня. Я не совсем понял, потому переспросил с чем именно. Он спросил: «А ты что, еще не знаешь»? На что я ответил, что нет. Тогда Игорь Михайлович сказал, что меня вызвали в сборную Украины. Эмоции были просто невероятны. Очень приятно получить такую ​​возможность! Уже пообщался с представителями сборной по организационным вопросам и вскоре отправляюсь в лагерь национальной команды.

Я знаю многих ребят со времен молодежной и олимпийской сборных Украины, когда я играл с ними, и которые сейчас выступают за главную команду страны. Потому думаю, что адаптация в коллективе пройдет быстро. Но это все равно новый вызов для меня в профессиональном плане, ведь играть за сборную своей страны – мечта каждого футболиста и одна из важнейших целей.

Впереди у сборной Украины очень важны матчи в Лиге наций. Нам необходимо отдать все силы, чтобы победить в заключительных поединках Грузию и Албанию. Важно достойно представить страну и наш флаг.

Еще вчера вечером после Игоря Дедышина меня сразу поздравил Виталий Пономарев. Ему очень приятно, что первый игрок «Руха» получил вызов в национальную сборную Украины. Я никому из партнеров не говорил об этом, а сегодня утром ребята увидели эту новость и все тоже начали звонить и поздравлять с дебютным вызовом», – сказал Сыч.

В ноябре национальная сборная Украины проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

По теме:
Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Владимир МИКИТИН: «Конопля должен сделать Кварацхелию незаметным»
Лидер Руха: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом
Лига наций Алексей Сыч сборная Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Футбол | 14 ноября 2024, 08:01 11
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке

Франция против Гибралтара, Португалия против Люксембурга и другие

«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
Бокс | 14 ноября 2024, 09:12 4
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику

Хильберто Рамирес хочет драться с украинским чемпионом

«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
Футбол | 13.11.2024, 18:41
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
Футбол | 14.11.2024, 11:42
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14.11.2024, 01:33
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FCKarpatyLv
Вражений. Але Сич заслужив, дуже класний гравець. Ребров тут молодчинка.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 19
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
12.11.2024, 21:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем