Mирон MАРКЕВИЧ: «Украине нужно брать пример с албанцев»

16 ноября национальная сборная Украины по футболу проведет очередной поединок в Лиге наций – с грузинами.

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на субботнее противостояние в Батуми:

– Двумя поражениями на старте украинская сборная чуть не загнала себя в тупик. Тем не менее, набранные в октябре четыре очка еще оставляют шансы, по крайней мере, не вылететь из Лиги В.

Для этого необходимо для начала в Батуми одержать верх над грузинами. Поскольку в спаренных матчах украинцы лучше действуют в первом, поэтому будем делать ставку на субботней.

Согласен, наш очередной визави в последнее время на виду, но надо брать пример с албанцев, победивших в предыдущем туре грузин в гостях. Почему бы и нам не замахнуться на максимальный результат, тем более, что по подбору исполнителей украинцы преобладают, как грузин, так и албанцев.

Конечно, многое будет зависеть от выбора кормчего Сергея Реброва: на какой тактической схеме он остановится, доверит ли место в старте подопечным, которые не имели достаточной игровой практики, справится ли Ефим Конопля с опекой лидера хозяев Хвичи Кварацхелия?

Надеюсь, что в Батуме сыграют самые сильные и продемонстрируют свои лучшие качества. Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной.

Поединок сборных Грузии и Украины начнется 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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