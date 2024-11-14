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  4. Ребров рассекретил прозвище Довбика. Оно связано с Жироной
Лига наций
14 ноября 2024, 08:53 |
1400
0

Ребров рассекретил прозвище Довбика. Оно связано с Жироной

В национальной команде оценили бомбардирские способности украинца

14 ноября 2024, 08:53 |
1400
0
Ребров рассекретил прозвище Довбика. Оно связано с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как в расположении «сине-желтых» называют нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. Это связано с успехами Артема в прошлом сезоне.

«Его сейчас в сборной все зовут «Пичичи». Очень трудно стать лучшим бомбардиром в топ-чемпионате, не в топ-клубе и в первый же сезон.

Думаю, он заслужил. Нужно, чтобы забивал за сборную? Убил уже, но не так много. Ждем», – сказал Ребров.

В прошлом сезоне украинец в 39 матчах забил 24 гола, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В ноябре Национальная сборная Украины проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее сообщалось, что Довбик рискует пропустить матч против Грузии.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Сергей Ребров Трофей Пичичи чемпионат Испании по футболу Жирона
Олег Вахоцкий Источник
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