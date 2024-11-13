В Жироне признали, что не сумели заменить Довбика
Карсель ожидал, что команде будет тяжело
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель спокойно воспринимает неудачную первую часть сезона команды: три поражения в Лиге чемпионов и 10-е место в Ла Лиге.
Кроме того, новички пока в должной мере не смогли заменить результативность Артема Довбика, который перешел в «Рому».
«Мы учимся. Было ясно, что команда станет жертвой успеха прошлого сезона. Год назад у нас уже было 34 очка и 31 гол, а сейчас 18 очков и 16 голов. Клуб попытался создать конкурентный состав, но много матчей и много травмированных».
«Летом подписали форвардов Миовски и Руиса, пытаясь заменить Довбика, а это сложная задача. Они пока вникают в стиль игры и требования тренера», – сказал Карсель.
Недавно Артему Довбику вручили трофей за звание лучшего бомбардира Ла Лиги минувшего сезона.
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