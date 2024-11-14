Атака на Манчестер Сити? Ливерпуль обратился в суд и требует компенсации
«Мерсисайдцы» ждут окончательный вердикт в деле о 115 нарушениях
Английский «Ливерпуль» подал судебный иск, который позволит получить компенсацию, если «Манчестер Сити» признают виновным в деле о 115 нарушениях.
Английская Премьер-лига обвиняет «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях в течении последних 10 лет. Дело рассматривает независимая комиссия, которая вынесет свой вердикт в начале 2025 года.
К «Ливерпулю» присоединились еще три клуба АПЛ – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Юристы этих клубов сообщили, что время на подачу таких исков истекает, поэтому потребовали у руководства своих команд действовать сейчас.
«Манчестер Сити» ранее выиграл суд у АПЛ относительно коммерческих прав, однако главная битва еще впереди.
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