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  4. Атака на Манчестер Сити? Ливерпуль обратился в суд и требует компенсации
Англия
14 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:49
743
0

Атака на Манчестер Сити? Ливерпуль обратился в суд и требует компенсации

«Мерсисайдцы» ждут окончательный вердикт в деле о 115 нарушениях

14 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:49
743
0
Атака на Манчестер Сити? Ливерпуль обратился в суд и требует компенсации
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Английский «Ливерпуль» подал судебный иск, который позволит получить компенсацию, если «Манчестер Сити» признают виновным в деле о 115 нарушениях.

Английская Премьер-лига обвиняет «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях в течении последних 10 лет. Дело рассматривает независимая комиссия, которая вынесет свой вердикт в начале 2025 года.

К «Ливерпулю» присоединились еще три клуба АПЛ – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Юристы этих клубов сообщили, что время на подачу таких исков истекает, поэтому потребовали у руководства своих команд действовать сейчас.

«Манчестер Сити» ранее выиграл суд у АПЛ относительно коммерческих прав, однако главная битва еще впереди.

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Микола Титюк Источник: Liverpool Echo
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