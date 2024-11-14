«Вам будет тяжело». Спаллетти предупредил Бельгию накануне матча
Наставник Италии доволен тем, что он увидел на тренировках
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти предупредил сборную Бельгии накануне матча Лиги наций:
«Я увидел на тренировках то, что мне понравилось. Футболисты уверены в своих силах и мы хотим сыграть эти два матча в Лиге наций. Я не знаю, как будет играть сборная Бельгии и какой план они выбрали на игру. Но им точно будет тяжело с нами.
Благодаря своей работе я всегда пытаюсь достичь определенных успехов. Я не собираюсь ограничивать потенциал моих футболистов. Они помогут сделать Италию очень сильной сборной. Состав на матч я уже выбрал. Конечно, решение можно изменить в последний момент», – уверен Спаллетти.
Матч 5-го тура Лиги наций Бельгия – Италия состоится 14 ноября. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Италия возглавляет группу 2 Лиги А, имея в своем активе 10 баллов. Бельгия набрала 4 балла и занимает третье место.
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