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  4. «Вам будет тяжело». Спаллетти предупредил Бельгию накануне матча
Лига наций
14 ноября 2024, 12:22 |
121
0

«Вам будет тяжело». Спаллетти предупредил Бельгию накануне матча

Наставник Италии доволен тем, что он увидел на тренировках

14 ноября 2024, 12:22 |
121
0
«Вам будет тяжело». Спаллетти предупредил Бельгию накануне матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти предупредил сборную Бельгии накануне матча Лиги наций:

«Я увидел на тренировках то, что мне понравилось. Футболисты уверены в своих силах и мы хотим сыграть эти два матча в Лиге наций. Я не знаю, как будет играть сборная Бельгии и какой план они выбрали на игру. Но им точно будет тяжело с нами.

Благодаря своей работе я всегда пытаюсь достичь определенных успехов. Я не собираюсь ограничивать потенциал моих футболистов. Они помогут сделать Италию очень сильной сборной. Состав на матч я уже выбрал. Конечно, решение можно изменить в последний момент», – уверен Спаллетти.

Матч 5-го тура Лиги наций Бельгия – Италия состоится 14 ноября. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Италия возглавляет группу 2 Лиги А, имея в своем активе 10 баллов. Бельгия набрала 4 балла и занимает третье место.

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Лига наций сборная Италии по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Италия Лучано Спаллетти
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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