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  4. Мельгоса потерял защитника. Дидык не сыграет с Португалией и Италией
Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
178
0

Мельгоса потерял защитника. Дидык не сыграет с Португалией и Италией

Роман Дидык получил повреждение на тренировке

14 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
178
0
Мельгоса потерял защитника. Дидык не сыграет с Португалией и Италией
uaf.ua. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, защитник молодежной сборной Украины Роман Дидык покинул расположение команды. Дидык получил мышечную травму во время подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Италии.

Степень повреждения пока остается непонятной. Роман вернется в «Рух», где пройдет полное обследование.

Напомним, молодежная сборная Украины 15 и 19 ноября сыграет два товарищеских поединка против Португалии и Италии. Подопечные Унаи Мельгосы прошли квалификацию на Евро U-21. Украинцы узнают своих соперников по финальной части 6 декабря.

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Роман Дидык сборная Украины по футболу U-21 инсайд
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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