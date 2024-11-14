Мельгоса потерял защитника. Дидык не сыграет с Португалией и Италией

Как стало известно Sport.ua, защитник молодежной сборной Украины Роман Дидык покинул расположение команды. Дидык получил мышечную травму во время подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Италии.

Степень повреждения пока остается непонятной. Роман вернется в «Рух», где пройдет полное обследование.

Напомним, молодежная сборная Украины 15 и 19 ноября сыграет два товарищеских поединка против Португалии и Италии. Подопечные Унаи Мельгосы прошли квалификацию на Евро U-21. Украинцы узнают своих соперников по финальной части 6 декабря.