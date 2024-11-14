Кто конкуренты Артема? Довбик номинирован на премию Globe Soccer Award 2024

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик номинирован на премию Globe Soccer Award 2024.

27-летний футболист претендует на звание лучшего нападающего планеты в прошлом сезоне. Конкурентами Артема в борьбе за награду являются Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямал («Барселона»).

В прошлом сезоне Довбик выступал за «Жирону». В ее составе Артем стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, забив 24 гола.