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Италия
14 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:16
459
0

Кто конкуренты Артема? Довбик номинирован на премию Globe Soccer Award 2024

Украинец – в когорте лучших форвардов мира

14 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:16
459
0
Кто конкуренты Артема? Довбик номинирован на премию Globe Soccer Award 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик номинирован на премию Globe Soccer Award 2024.

27-летний футболист претендует на звание лучшего нападающего планеты в прошлом сезоне. Конкурентами Артема в борьбе за награду являются Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямал («Барселона»).

В прошлом сезоне Довбик выступал за «Жирону». В ее составе Артем стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, забив 24 гола.

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Артем Довбик Рома Рим Фил Фоден Эрлинг Холанд Гарри Кейн Лаутаро Мартинес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Нико Уильямс Мохамед Салах Ламин Ямал Барселона Реал Мадрид Атлетик Бильбао Интер Милан Манчестер Сити Ливерпуль Бавария Globe Soccer Awards Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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