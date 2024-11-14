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Украина. Премьер лига
14 ноября 2024, 12:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:04
55
1

УАФ провела курсы повышения квалификации учителей физкультуры в Одессе

Участники получили теоретические и практические знания по футболу

14 ноября 2024, 12:59 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:04
55
1
УАФ провела курсы повышения квалификации учителей физкультуры в Одессе
УАФ

В Одессе активно реализуется программа развития школьного футбола Украинской ассоциации футбола. Одесская областная футбольная ассоциация и Одесская академия непрерывного образования провели курсы повышения квалификации учителей физкультуры по модулю «Футбол».

Несколько дней учителя из разных уголков Одессы получали теоретические и практические знания по футболу, выполняли тестовые задания. Одесская ОФА привлекла к курсам лекторско-преподавательский состав высокого уровня и обеспечила удобные и безопасные условия для проведения методических и практических занятий. Обучение проходило на разных локациях, а именно: в учебных аудиториях академии, на футбольных полях и в залах для теории НТБ «Отрада», на Аллее футбольной славы и в музее ФК «Черноморец», на футбольном поле и в пресс-зале стадиона «Черноморец» ».

Слушатели курсов получили сертификаты и D-лицензии УАФ, а также наборы инвентаря в рюкзаках и пособия по школьному футболу для качественного проведения уроков футбола и других футбольных мероприятий в своих школах.

Вручение состоялось на главной футбольной локации Одессы – стадионе «Черноморец». Учителей поздравили глава Научно-методического комитета ООФА Сергей Галюза и куратор учебы учителей от ОАНО Светлана Онищук.

Они вместе с учителями отметили, что программа УАФ будет иметь много положительных результатов для физического и эмоционального развития детей, их психосоциальной поддержки в условиях войны и принесет много пользы школам, которые внедряют футбол.

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Украинская ассоциация футбола Черноморец Одесса стадион Черноморец уроки футбола футбол
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Чи пояснили дитячим, шкільним, юнацьким вчителям / тренерам, що:
- не можна кричати / говорити матом з дітьми на заняттях / тренуваннях?
- не можна мацати дітей (переважно дівчаток) за геніталії / груди?
- не можна еротично домагатися дітей / юнаків?
- не можна принижувати (особливо публічно) дітей / юнаків?
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