УАФ провела курсы повышения квалификации учителей физкультуры в Одессе

В Одессе активно реализуется программа развития школьного футбола Украинской ассоциации футбола. Одесская областная футбольная ассоциация и Одесская академия непрерывного образования провели курсы повышения квалификации учителей физкультуры по модулю «Футбол».

Несколько дней учителя из разных уголков Одессы получали теоретические и практические знания по футболу, выполняли тестовые задания. Одесская ОФА привлекла к курсам лекторско-преподавательский состав высокого уровня и обеспечила удобные и безопасные условия для проведения методических и практических занятий. Обучение проходило на разных локациях, а именно: в учебных аудиториях академии, на футбольных полях и в залах для теории НТБ «Отрада», на Аллее футбольной славы и в музее ФК «Черноморец», на футбольном поле и в пресс-зале стадиона «Черноморец» ».

Слушатели курсов получили сертификаты и D-лицензии УАФ, а также наборы инвентаря в рюкзаках и пособия по школьному футболу для качественного проведения уроков футбола и других футбольных мероприятий в своих школах.

Вручение состоялось на главной футбольной локации Одессы – стадионе «Черноморец». Учителей поздравили глава Научно-методического комитета ООФА Сергей Галюза и куратор учебы учителей от ОАНО Светлана Онищук.

Они вместе с учителями отметили, что программа УАФ будет иметь много положительных результатов для физического и эмоционального развития детей, их психосоциальной поддержки в условиях войны и принесет много пользы школам, которые внедряют футбол.

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