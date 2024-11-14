Англия14 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
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ФОТО. Таланты АПЛ попали на обложку известного журнала
Кобби Мейну и Коул Палмер вошли в список «Человек года» по версии журнала GQ
14 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
405
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну и игрок «Челси» Коул Палмер попали на обложку известного журнала GQ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оба спортсмена по решению представителей журнала попали в список «Человек года».
Вместе с игроками GQ не просто провел фотосессию, а еще и организовал большое интервью, в котором футболисты рассказывали о своей жизни.
ФОТОСЕССИЯ:
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