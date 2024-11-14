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Англия
14 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
405
0

ФОТО. Таланты АПЛ попали на обложку известного журнала

Кобби Мейну и Коул Палмер вошли в список «Человек года» по версии журнала GQ

14 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:12
405
0
ФОТО. Таланты АПЛ попали на обложку известного журнала
GQ. Кобби Мейну та Коул Палмер

Футболист «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну и игрок «Челси» Коул Палмер попали на обложку известного журнала GQ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба спортсмена по решению представителей журнала попали в список «Человек года».

Вместе с игроками GQ не просто провел фотосессию, а еще и организовал большое интервью, в котором футболисты рассказывали о своей жизни.

ФОТОСЕССИЯ:

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Коул Палмер Кобби Мейну Челси Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: GQ
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