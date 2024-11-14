ФОТО. Таланты АПЛ попали на обложку известного журнала

Футболист «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну и игрок «Челси» Коул Палмер попали на обложку известного журнала GQ.

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Оба спортсмена по решению представителей журнала попали в список «Человек года».

Вместе с игроками GQ не просто провел фотосессию, а еще и организовал большое интервью, в котором футболисты рассказывали о своей жизни.

ФОТОСЕССИЯ: