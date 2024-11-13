Опубликован рейтинг лучших форвардов. Мбаппе – пятый, Салах – шестой
Платформа JLA представила интересный список футболистов
Платформа JLA составила список футболистов, которые делают больше всего ударов и передач в чужую штрафную площадь в сезоне 2024/25 (суммарно за все проведенные матчи.
Специалисты посчитали, что лучшим форвардом по этому показателю является бразильский игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. С начала этого сезона он сделал 44 удара/передачи.
Удивило многих фанатов четвертое место этого рейтинга – его занял талантливый шотландский футболист Бен Доук, который играет в аренде за «Мидлсбро». Ему удалось обогнать по этому показателю Килиана Мбаппе («Реал») и Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»).
Only Vinicius Junior and Bradley Barcola have more carries into the penalty than Ben Doak this season, who has only played 10 games. ⚡️ pic.twitter.com/qckjrlLLoQ— JLA (@JLA_FC) November 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможность подписать Гарри Кейна привлекает «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
Максим Кличко имеет шанс дебютировать в составе национальной команды