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13 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:21
947
0

Опубликован рейтинг лучших форвардов. Мбаппе – пятый, Салах – шестой

Платформа JLA представила интересный список футболистов

13 ноября 2024, 17:18 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:21
947
0
Опубликован рейтинг лучших форвардов. Мбаппе – пятый, Салах – шестой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Платформа JLA составила список футболистов, которые делают больше всего ударов и передач в чужую штрафную площадь в сезоне 2024/25 (суммарно за все проведенные матчи.

Специалисты посчитали, что лучшим форвардом по этому показателю является бразильский игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. С начала этого сезона он сделал 44 удара/передачи.

Удивило многих фанатов четвертое место этого рейтинга – его занял талантливый шотландский футболист Бен Доук, который играет в аренде за «Мидлсбро». Ему удалось обогнать по этому показателю Килиана Мбаппе («Реал») и Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»).

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рейтинг Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Мохамед Салах Брэдли Баркола Виктор Дьекереш Ливерпуль Мидлсбро Реал Мадрид
Микола Титюк Источник: Liverpool Echo
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