Опубликован рейтинг лучших форвардов. Мбаппе – пятый, Салах – шестой

Платформа JLA составила список футболистов, которые делают больше всего ударов и передач в чужую штрафную площадь в сезоне 2024/25 (суммарно за все проведенные матчи.

Специалисты посчитали, что лучшим форвардом по этому показателю является бразильский игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. С начала этого сезона он сделал 44 удара/передачи.

Удивило многих фанатов четвертое место этого рейтинга – его занял талантливый шотландский футболист Бен Доук, который играет в аренде за «Мидлсбро». Ему удалось обогнать по этому показателю Килиана Мбаппе («Реал») и Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»).

Only Vinicius Junior and Bradley Barcola have more carries into the penalty than Ben Doak this season, who has only played 10 games. ⚡️ pic.twitter.com/qckjrlLLoQ