Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не знаю плакать или рыдать! Киевстонер шокирован футбольным выбором сына
Другие новости
07 июня 2025, 02:04 |
194
0

Не знаю плакать или рыдать! Киевстонер шокирован футбольным выбором сына

Киевстонер и его сын фанатеют от разных клубов

07 июня 2025, 02:04 |
194
0
Не знаю плакать или рыдать! Киевстонер шокирован футбольным выбором сына
Instagram. Kyivstoner

Рэпер Киевстонер (Альберт Васильев), ранее проживавший в Украине, опубликовал видео, на котором его сын занимается в детской футбольной школе в футболке донецкого «Шахтёра».

В ролике сначала видно мальчика, а затем появляется архивное фото самого артиста с шарфом киевского «Динамо» на трибунах НСК «Олимпийский».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Kyivstoner описал свои эмоции следующими словами: «Не знаю, плакать или рыдать ⚪️🔵».

В комментариях отметились футболисты «Динамо» — Николай Шапаренко и Денис Бойко, оставив по одному эмодзи.

Видео уже собрало более 800 тысяч просмотров в Instagram.

По теме:
БРАЖКО: «У сборной Украины U-21 по игрокам очень сильный состав»
ШЕПЕЛЕВ: «Я завоевал и первое, и второе место в УПЛ в одном сезоне»
Стало известно, какой специалист возглавит юниорскую команду Руха U-19
видео lifestyle Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Бокс | 06 июня 2025, 04:08 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»

Легенда бокса – о Джейке Поле

Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Футбол | 07 июня 2025, 02:50 0
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити

«Горожан» покинет Джек Грилиш

Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Футбол | 06.06.2025, 07:42
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 06.06.2025, 23:45
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ
Футбол | 06.06.2025, 09:58
Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ
Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
05.06.2025, 20:45 5
Теннис
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 25
Футбол
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 56
Бокс
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 7
Футбол
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
05.06.2025, 23:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем