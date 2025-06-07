Не знаю плакать или рыдать! Киевстонер шокирован футбольным выбором сына

Рэпер Киевстонер (Альберт Васильев), ранее проживавший в Украине, опубликовал видео, на котором его сын занимается в детской футбольной школе в футболке донецкого «Шахтёра».

В ролике сначала видно мальчика, а затем появляется архивное фото самого артиста с шарфом киевского «Динамо» на трибунах НСК «Олимпийский».

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Kyivstoner описал свои эмоции следующими словами: «Не знаю, плакать или рыдать ⚪️🔵».

В комментариях отметились футболисты «Динамо» — Николай Шапаренко и Денис Бойко, оставив по одному эмодзи.

Видео уже собрало более 800 тысяч просмотров в Instagram.