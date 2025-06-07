Не знаю плакать или рыдать! Киевстонер шокирован футбольным выбором сына
Киевстонер и его сын фанатеют от разных клубов
Рэпер Киевстонер (Альберт Васильев), ранее проживавший в Украине, опубликовал видео, на котором его сын занимается в детской футбольной школе в футболке донецкого «Шахтёра».
В ролике сначала видно мальчика, а затем появляется архивное фото самого артиста с шарфом киевского «Динамо» на трибунах НСК «Олимпийский».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Kyivstoner описал свои эмоции следующими словами: «Не знаю, плакать или рыдать ⚪️🔵».
В комментариях отметились футболисты «Динамо» — Николай Шапаренко и Денис Бойко, оставив по одному эмодзи.
Видео уже собрало более 800 тысяч просмотров в Instagram.
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