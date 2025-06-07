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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 11:57 |
445
0

Стало известно, когда к новичку УПЛ вернется главный тренер

«Полтава» запланировала в межсезонье провести 5 спаррингов

07 июня 2025, 11:57 |
445
0
Стало известно, когда к новичку УПЛ вернется главный тренер
СК Полтава. Владимир Сысенко

Новички УПЛ – футболисты «Полтавы» вернутся из отпуска 16 июня и будут готовиться к новому сезону дома.

Как стало известно Sport.ua, в полтавском клубе запланировали в межсезонье пять контрольных матчей. Спарринг-партнерами станут «Кудровка», «Виктория», ЛНЗ, «Колос» и «Оболонь».

Сейчас прилагаются усилия, чтобы сохранить всех футболистов, которые боролись за путевку в элитный дивизион. На первом этапе подготовки «горожане» будут заниматься под руководством Игоря Тимченко, а в июле ожидается возвращение к рулю главного тренера Владимира Сысенко.

Ранее сообщалось, что «Полтава» хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Игорь Тимченко Владимир Сысенко учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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