Стало известно, когда к новичку УПЛ вернется главный тренер

Новички УПЛ – футболисты «Полтавы» вернутся из отпуска 16 июня и будут готовиться к новому сезону дома.

Как стало известно Sport.ua, в полтавском клубе запланировали в межсезонье пять контрольных матчей. Спарринг-партнерами станут «Кудровка», «Виктория», ЛНЗ, «Колос» и «Оболонь».

Сейчас прилагаются усилия, чтобы сохранить всех футболистов, которые боролись за путевку в элитный дивизион. На первом этапе подготовки «горожане» будут заниматься под руководством Игоря Тимченко, а в июле ожидается возвращение к рулю главного тренера Владимира Сысенко.

Ранее сообщалось, что «Полтава» хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу.