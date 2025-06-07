Стало известно, когда к новичку УПЛ вернется главный тренер
«Полтава» запланировала в межсезонье провести 5 спаррингов
Новички УПЛ – футболисты «Полтавы» вернутся из отпуска 16 июня и будут готовиться к новому сезону дома.
Как стало известно Sport.ua, в полтавском клубе запланировали в межсезонье пять контрольных матчей. Спарринг-партнерами станут «Кудровка», «Виктория», ЛНЗ, «Колос» и «Оболонь».
Сейчас прилагаются усилия, чтобы сохранить всех футболистов, которые боролись за путевку в элитный дивизион. На первом этапе подготовки «горожане» будут заниматься под руководством Игоря Тимченко, а в июле ожидается возвращение к рулю главного тренера Владимира Сысенко.
Ранее сообщалось, что «Полтава» хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Гранада» объявила об уходе грузинского вингера Георгия Цитаишвили
Реквием по, возможно, лучшему боксеру в украинской истории