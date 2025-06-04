Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу

Футбольный клуб «Полтава», который занял второе место в Первой лиге Украины и получил путевку в элитный дивизион, продолжает поиски стадиона для матчей следующего сезона.

Накануне была информация, что команда официально объявила о подписании договора о сотрудничестве с владельцами стадиона «Зирка» в Кропивницком. Однако, это не единственный вариант, который рассматривает «Полтава».

По данным источника, команда намерена проводить матчи Украинской Премьер-лиги в родном городе, на стадионе имени Бутовского, где играет «Ворскла». В ближайшее время стороны проведут переговоры, по итогам которых «Полтава» надеется получить разрешение на использования этой арены.

«Ворскла» заняла 13-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и попала в стыковые матчи, где сенсационно уступила «Кудровке» в двухматчевом противостоянии. Судьба путевки в УПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказались представители Первой лиги.