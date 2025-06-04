Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 12:30 |
629
0

Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу

Команда рассматривает вариант с проведением матче на арене Бутовского

04 июня 2025, 12:30 |
629
0
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
СК Полтава

Футбольный клуб «Полтава», который занял второе место в Первой лиге Украины и получил путевку в элитный дивизион, продолжает поиски стадиона для матчей следующего сезона.

Накануне была информация, что команда официально объявила о подписании договора о сотрудничестве с владельцами стадиона «Зирка» в Кропивницком. Однако, это не единственный вариант, который рассматривает «Полтава».

По данным источника, команда намерена проводить матчи Украинской Премьер-лиги в родном городе, на стадионе имени Бутовского, где играет «Ворскла». В ближайшее время стороны проведут переговоры, по итогам которых «Полтава» надеется получить разрешение на использования этой арены.

«Ворскла» заняла 13-е место в турнирной таблице элитного дивизиона и попала в стыковые матчи, где сенсационно уступила «Кудровке» в двухматчевом противостоянии. Судьба путевки в УПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказались представители Первой лиги.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с ключевым полузащитником
Ждет предложений. Известный украинский тренер готов вернуться в футбол
Легенда Ворсклы: «Это просто шок. Они должны взять вину на себя»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Полтава Зирка Кропивницкий стадион Ворскла им. А.Бутовского стадионы
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины
Футбол | 04 июня 2025, 04:45 20
Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины
Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины

Победитель Лиги чемпионов нацелился на Забарного

Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Футбол | 04 июня 2025, 12:16 0
Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном

Арсений Батагов может сменить «Трабзонспор» на «Галатасарай»

Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Футбол | 04.06.2025, 02:45
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Футбол | 04.06.2025, 11:31
Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Футбол | 03.06.2025, 14:10
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
02.06.2025, 19:36 41
Футбол
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
02.06.2025, 22:35 6
Футбол
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
02.06.2025, 20:21
Теннис
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
03.06.2025, 09:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем