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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 12:28 |
1402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе

Команда будет играть на арене «Зирка» в Кропивницком

29 мая 2025, 12:28 |
1402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе
СК Полтава

СК «Полтава» официально объявила о подписании договора о сотрудничестве с владельцами стадиона «Зирка» в Кропивницком.

Согласно условиям соглашения, команда СК «Полтава» сможет играть матчи УПЛ в сезоне 2025/26 на этой арене, которая аттестована Украинской ассоциацией футбола как место проведения соревнований элиты украинского футбола.

Стадион «Зирка» построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году вмещает 13 305 зрителей.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со стадионом СК «Полтаву» могут не допустить в УПЛ.

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Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Зирка Кропивницкий стадионы
Дмитрий Вус Источник: СК Полтава
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