ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе
Команда будет играть на арене «Зирка» в Кропивницком
СК «Полтава» официально объявила о подписании договора о сотрудничестве с владельцами стадиона «Зирка» в Кропивницком.
Согласно условиям соглашения, команда СК «Полтава» сможет играть матчи УПЛ в сезоне 2025/26 на этой арене, которая аттестована Украинской ассоциацией футбола как место проведения соревнований элиты украинского футбола.
Стадион «Зирка» построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году вмещает 13 305 зрителей.
Ранее сообщалось, что из-за проблем со стадионом СК «Полтаву» могут не допустить в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен
«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха