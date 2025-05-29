ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе

СК «Полтава» официально объявила о подписании договора о сотрудничестве с владельцами стадиона «Зирка» в Кропивницком.

Согласно условиям соглашения, команда СК «Полтава» сможет играть матчи УПЛ в сезоне 2025/26 на этой арене, которая аттестована Украинской ассоциацией футбола как место проведения соревнований элиты украинского футбола.

Стадион «Зирка» построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году вмещает 13 305 зрителей.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со стадионом СК «Полтаву» могут не допустить в УПЛ.