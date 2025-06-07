Карпаты выкупили бразильца, который навел шороху в УПЛ-2024/25

25-летний атакующий полузащитник Бруниньо, который сезон-2024/25 отыграл за «Карпаты» на правах аренды, стал полноправным игроком львовского клуба.

«Зелено-белые» выкупили контракт легионера у «Атлетико Минейро», сообщает журналист Фред Аугусто.

По его данным, сделка уже закрыта, а «Карпатам» Бруниньо обошелся приблизительно в 800 тысяч евро.

Журналист отмечает, что Бруниньо хорошо проявил себя в «слабой украинской лиге», а также не входил в планы руководства «Атлетико Минейро».

Отметим, что Бруниньо оказался одним из наиболее ярких футболистов «Карпат» в сезоне-2024/25, а также во всей УПЛ. На его счету 11 результативных действий (8 голов, 3 ассиста) в 24 поединках чемпионата.