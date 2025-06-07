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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 10:15 |
623
0

Карпаты выкупили бразильца, который навел шороху в УПЛ-2024/25

Бруниньо остается в стане «зелено-белых»

07 июня 2025, 10:15 |
623
0
Карпаты выкупили бразильца, который навел шороху в УПЛ-2024/25
fckarpaty.org.ua. Бруниньо

25-летний атакующий полузащитник Бруниньо, который сезон-2024/25 отыграл за «Карпаты» на правах аренды, стал полноправным игроком львовского клуба.

«Зелено-белые» выкупили контракт легионера у «Атлетико Минейро», сообщает журналист Фред Аугусто.

По его данным, сделка уже закрыта, а «Карпатам» Бруниньо обошелся приблизительно в 800 тысяч евро.

Журналист отмечает, что Бруниньо хорошо проявил себя в «слабой украинской лиге», а также не входил в планы руководства «Атлетико Минейро».

Отметим, что Бруниньо оказался одним из наиболее ярких футболистов «Карпат» в сезоне-2024/25, а также во всей УПЛ. На его счету 11 результативных действий (8 голов, 3 ассиста) в 24 поединках чемпионата.

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Бруниньо Карпаты Львов Атлетико Минейро трансферы УПЛ аренда игрока трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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