Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шандрук назвал самых тяжелых соперников Вереса в УПЛ. Не Шахтер и не Динамо
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 12:06 |
170
0

Шандрук назвал самых тяжелых соперников Вереса в УПЛ. Не Шахтер и не Динамо

Специалист выделил Ингулец и Левый Берег

07 июня 2025, 12:06 |
170
0
Шандрук назвал самых тяжелых соперников Вереса в УПЛ. Не Шахтер и не Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук назвал соперников, против которых было тяжелее всего играть в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

– С каким соперником Вам было тяжелее всего играть в этом сезоне?

– Об этом свидетельствуют результаты. Это Левый берег, это Ингулец – команды, понизившиеся в классе. Но действительно, как показал чемпионат, мы не нашли, можно сказать, ключа, чтобы открыть дверь в ворота этих команд и чтобы результативнее сыграть. С Левым Берегом – два поражения, с Ингульцем – две ничьи. Поэтому назову эти игры, – сказал Шандрук.

В прошлом сезоне «Верес» занял 9 место турнирной таблицы с 36 баллами после 30 сыгранных матчей.

Ранее Олег Шандрук рассказал о трансферных планах ровенского клуба на летнее межсезонье.

По теме:
Экс-игрок Динамо: «Самые большие надежды возлагались на Дениса Попова»
Шевчук отреагировал на слухи о демарше легионера Полесья
Стало известно, когда к новичку УПЛ вернется главный тренер
Олег Шандрук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Левый Берег Киев Ингулец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Бокс | 07 июня 2025, 07:49 5
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию

Боксер отреагировал на решение Василия

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 07 июня 2025, 04:40 0
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»

Тренер Джесси Марш поддерживает Украину

Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Футбол | 07.06.2025, 10:53
Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Футбол | 07.06.2025, 11:53
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Футбол | 06.06.2025, 23:25
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 2
Футбол
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 3
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем