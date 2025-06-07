Шандрук назвал самых тяжелых соперников Вереса в УПЛ. Не Шахтер и не Динамо

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук назвал соперников, против которых было тяжелее всего играть в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

– С каким соперником Вам было тяжелее всего играть в этом сезоне?

– Об этом свидетельствуют результаты. Это Левый берег, это Ингулец – команды, понизившиеся в классе. Но действительно, как показал чемпионат, мы не нашли, можно сказать, ключа, чтобы открыть дверь в ворота этих команд и чтобы результативнее сыграть. С Левым Берегом – два поражения, с Ингульцем – две ничьи. Поэтому назову эти игры, – сказал Шандрук.

В прошлом сезоне «Верес» занял 9 место турнирной таблицы с 36 баллами после 30 сыгранных матчей.

Ранее Олег Шандрук рассказал о трансферных планах ровенского клуба на летнее межсезонье.