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06 июня 2025, 23:33 |
761
0

ФОТО. Машина! Салах шокировал своей формой в отпуске

Мохамед Салах не пропускает тренировок даже в свои выходные

06 июня 2025, 23:33 |
761
0
ФОТО. Машина! Салах шокировал своей формой в отпуске
Instagram. Мохамед Салах

Мохамед Салах поддерживает отличную физическую форму даже во время отдыха.

Нападающий «Ливерпуля» опубликовал фото из спортзала, где позирует с оголённым торсом, демонстрируя рельефный пресс.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Египтянин показывает, что готов к новому сезону прямо сейчас.

В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком АПЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата, а «Ливерпуль» впервые за 5 лет выиграл Премьер-лигу. После этого Салах продлил контракт с клубом ещё на два года.

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фото lifestyle Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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