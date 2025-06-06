ФОТО. Машина! Салах шокировал своей формой в отпуске
Мохамед Салах не пропускает тренировок даже в свои выходные
Мохамед Салах поддерживает отличную физическую форму даже во время отдыха.
Нападающий «Ливерпуля» опубликовал фото из спортзала, где позирует с оголённым торсом, демонстрируя рельефный пресс.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Египтянин показывает, что готов к новому сезону прямо сейчас.
В прошлом сезоне Салах стал лучшим игроком АПЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата, а «Ливерпуль» впервые за 5 лет выиграл Премьер-лигу. После этого Салах продлил контракт с клубом ещё на два года.
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