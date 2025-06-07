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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 10:55 |
2912
3

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев

«Гранада» объявила об уходе грузинского вингера Георгия Цитаишвили

07 июня 2025, 10:55 |
2912
3
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ФК Гранада. Георгий Цитаишвили

Футболист сборной Грузии Георгий Цитаишвили официально покинут чемпионат Испании, так как у него истек срок арендного соглашения с «Гранадой».

Команда, которая выступает во втором по силе дивизионе объявила об уходе вингера и поблагодарила его за выступления в сезоне 2024/25. Контракт 24-летнего грузина принадлежит киевскому «Динамо», поэтому он должен вернуться в Украину.

Стоит отметить, что сам Цитаишвили не горит желанием играть в составе «бело-синих» и рассматривает вариант с присоединениям к болгарскому ЦСКА.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский также не заинтересован в услугах футболиста, поэтому с высокой вероятностью вингера либо отдадут снова в аренду, либо оформят полноценный трансфер.

В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.

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Гранада Динамо Киев Георгий Цитаишвили Александр Шовковский трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Гранада
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Комментарии 3
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Alex86 1
Продавали бы уже этот чемоден без ручки за то шо дают, очевидно Циганкова 2 из него не вышло и не выйдет уже 
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+1
Victor673256ua
Треба продавати, щоб кошти вивільнити можливі на трансфери
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+1
u6464u
за таку трансферну ціну у Суркіса хіба що сітку з воріт на стадіоні Лобановського можна купити , а не Цитаішвілі.
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0
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