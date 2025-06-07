ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
«Гранада» объявила об уходе грузинского вингера Георгия Цитаишвили
Футболист сборной Грузии Георгий Цитаишвили официально покинут чемпионат Испании, так как у него истек срок арендного соглашения с «Гранадой».
Команда, которая выступает во втором по силе дивизионе объявила об уходе вингера и поблагодарила его за выступления в сезоне 2024/25. Контракт 24-летнего грузина принадлежит киевскому «Динамо», поэтому он должен вернуться в Украину.
Стоит отметить, что сам Цитаишвили не горит желанием играть в составе «бело-синих» и рассматривает вариант с присоединениям к болгарскому ЦСКА.
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский также не заинтересован в услугах футболиста, поэтому с высокой вероятностью вингера либо отдадут снова в аренду, либо оформят полноценный трансфер.
В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.
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