ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев

Футболист сборной Грузии Георгий Цитаишвили официально покинут чемпионат Испании, так как у него истек срок арендного соглашения с «Гранадой».

Команда, которая выступает во втором по силе дивизионе объявила об уходе вингера и поблагодарила его за выступления в сезоне 2024/25. Контракт 24-летнего грузина принадлежит киевскому «Динамо», поэтому он должен вернуться в Украину.

Стоит отметить, что сам Цитаишвили не горит желанием играть в составе «бело-синих» и рассматривает вариант с присоединениям к болгарскому ЦСКА.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский также не заинтересован в услугах футболиста, поэтому с высокой вероятностью вингера либо отдадут снова в аренду, либо оформят полноценный трансфер.

В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.