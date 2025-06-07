РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва готовятся к квалификации чемпионата мира 2026 года. Матчи отборочной группы (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Во-первых, по форварду. К сожалению, мы рассчитывали на Данила Сикана, но в последний момент он не сделал паспорт. Не он – не сделал, посольство не сделало. Он хотел ехать, никаких вопросов. Поэтому, к сожалению, мы в последний момент… У нас не было возможности даже оформить документы для второго игрока на этой позиции. Но я считаю, у нас есть игроки, которые могут сыграть на этой позиции.

Что касается заявки – да, было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. И действительно я позволил им, это Миколенко и Довбик. Они провели очень тяжелый сезон, и для них важно было еще залечить свои травмы.

Что касается Ярмоленко – ну, я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то 100% его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я дал ему отдохнуть – так же, как и Виталию Буяльскому.

Остальные игроки – все здесь. И я думаю, те игроки, которых мы вызвали впервые, они заслуживают этот вызов. И очень важно – я сказал им: не только показывать такую игру в своих командах, а закрепиться в первой команде и показывать такую же игру, как они показывали в чемпионате Украины.

Заявлен только один нападающий, будут ли эксперименты? Посмотрим. У нас есть игроки, которые уже играли на этой позиции – это не проблема. Мы должны использовать этот турнир для подготовки к важным матчам квалификации. Все игроки, которых мы вызвали, приехали.

Не было ни одного отказа. Были только реальные травмы, которые нужно было вылечить. Все готовы, у ребят хорошее настроение. Те, кто вызваны впервые – заслужили это. Никто не сыграет 180 минут на этом турнире – почти все игроки получат по 90 минут игрового времени.

Удобно ли играть всю квалификацию осенью? Да, я считаю, что так легче. Более-менее игроки будут в тонусе. Если играть официальные матчи сейчас – слишком много травм и усталости. Особенно в Украине, где логистика очень сложная. Поэтому лучше начинать позже. Наши клубы будут играть квалификацию, и большинство чемпионатов уже начнутся – игроки будут в лучшей форме.

Что нужно сделать футболисту, чтобы попасть в сборную? Нужно показывать стабильную игру на высоком уровне. У меня нет предвзятого отношения к кому-то – кто мне нравится или не нравится. Важно, чтобы футболист стабильно демонстрировал сильную игру. К сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков U-21. Желаем им успехов – сегодня у них матч против Испании. Очень важно, чтобы молодежка ехала основным составом, и мы будем следить. Многие из них уже вскоре будут готовы играть за первую команду.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто