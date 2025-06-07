Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 00:23 | Обновлено 07 июня 2025, 01:17
1522
0

РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Торонто

07 июня 2025, 00:23 | Обновлено 07 июня 2025, 01:17
1522
0
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
Фото Кирилла Дымова. Сергей Ребров

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва готовятся к квалификации чемпионата мира 2026 года. Матчи отборочной группы (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Во-первых, по форварду. К сожалению, мы рассчитывали на Данила Сикана, но в последний момент он не сделал паспорт. Не он – не сделал, посольство не сделало. Он хотел ехать, никаких вопросов. Поэтому, к сожалению, мы в последний момент… У нас не было возможности даже оформить документы для второго игрока на этой позиции. Но я считаю, у нас есть игроки, которые могут сыграть на этой позиции.

Что касается заявки – да, было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. И действительно я позволил им, это Миколенко и Довбик. Они провели очень тяжелый сезон, и для них важно было еще залечить свои травмы.

Что касается Ярмоленко – ну, я очень уважаю Андрея. Я считаю, что он провел очень хороший сезон. Ему 36 лет, и это товарищеский турнир. Если бы сейчас была официальная игра, то 100% его бы вызвали в сборную. Поэтому будем смотреть на следующие игры. Сейчас я дал ему отдохнуть – так же, как и Виталию Буяльскому.

Остальные игроки – все здесь. И я думаю, те игроки, которых мы вызвали впервые, они заслуживают этот вызов. И очень важно – я сказал им: не только показывать такую игру в своих командах, а закрепиться в первой команде и показывать такую же игру, как они показывали в чемпионате Украины.

Заявлен только один нападающий, будут ли эксперименты? Посмотрим. У нас есть игроки, которые уже играли на этой позиции – это не проблема. Мы должны использовать этот турнир для подготовки к важным матчам квалификации. Все игроки, которых мы вызвали, приехали.

Не было ни одного отказа. Были только реальные травмы, которые нужно было вылечить. Все готовы, у ребят хорошее настроение. Те, кто вызваны впервые – заслужили это. Никто не сыграет 180 минут на этом турнире – почти все игроки получат по 90 минут игрового времени.

Удобно ли играть всю квалификацию осенью? Да, я считаю, что так легче. Более-менее игроки будут в тонусе. Если играть официальные матчи сейчас – слишком много травм и усталости. Особенно в Украине, где логистика очень сложная. Поэтому лучше начинать позже. Наши клубы будут играть квалификацию, и большинство чемпионатов уже начнутся – игроки будут в лучшей форме.

Что нужно сделать футболисту, чтобы попасть в сборную? Нужно показывать стабильную игру на высоком уровне. У меня нет предвзятого отношения к кому-то – кто мне нравится или не нравится. Важно, чтобы футболист стабильно демонстрировал сильную игру. К сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков U-21. Желаем им успехов – сегодня у них матч против Испании. Очень важно, чтобы молодежка ехала основным составом, и мы будем следить. Многие из них уже вскоре будут готовы играть за первую команду.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Торонто

По теме:
Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ему не сделали визу? Ребров пояснил отсутствие Сикана, Миколенко и Довбика
ЗИНЧЕНКО: «У Канады много отличных игроков, они хорошо двигаются вперед»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 06 июня 2025, 05:55 18
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко

Одни из главных – возраст и проблемы со спиной

Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
Футбол | 06 июня 2025, 19:27 7
Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков

«Кристал Пэлас» может остаться без Лиги Европы

ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Теннис | 06.06.2025, 16:05
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал
Футбол | 07.06.2025, 00:02
Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал
Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Футбол | 06.06.2025, 12:52
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 2
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
05.06.2025, 20:45 5
Теннис
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 2
Бокс
Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины
Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины
05.06.2025, 08:04
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем