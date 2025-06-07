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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 00:47 | Обновлено 07 июня 2025, 00:53
99
0

ЗИНЧЕНКО: «У Канады много отличных игроков, они хорошо двигаются вперед»

Футболист сборной Украины принял участие в пресс-конференции в Торонто

07 июня 2025, 00:47 | Обновлено 07 июня 2025, 00:53
99
0
ЗИНЧЕНКО: «У Канады много отличных игроков, они хорошо двигаются вперед»
УАФ. Александр Зинченко

Вечером 6 июня в канадском Торонто состоялась пресс-конференция Сергея Реброва и Александра Зинченко.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва готовятся к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочной группы (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист сборной Украины Александр Зинченко на пресс-конференции сказал:

«Конечно, мы разбирали сборную Канады. Знаем, что у них много качественных игроков, которые играют в Европе. Это очень хорошая физическая команда, которая хорошо использует контратаки и очень хорошо двигается вперед. Мы успели их посмотреть и проанализировать. А про Новую Зеландию будем говорить после игры с Канадой.

Очень приятно находиться здесь. Я хочу поблагодарить всю Канаду, людей, которые помогают и помогали украинцам. Я знаю, что здесь большая украинская диаспора. Не хочу ошибиться насчет лет, с которых она здесь, но хочу поблагодарить от себя и от всей сборной за помощь, которую мы получаем в эти трудные для Украины дни. Находиться здесь сегодня – это удовольствие. То, как нас приняли в Канаде, и возможность принять участие в таком турнире – это для нас честь».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Александра Зинченко в Торонто

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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