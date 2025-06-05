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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 15:27 |
1565
2

Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»

Роман Солодаренко рассказал о медийности «Кудровки»

05 июня 2025, 15:27 |
1565
2
Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба. Функционер заявил, что в этом компоненте клуб может посоревноваться даже с «Динамо» и «Шахтером».

– Вы планируете раскручивать именно бренд «Кудровки»? Вот пример «Динамо», самого титулованного клуба не только Украины, но и всей Восточной Европы, но еще до полномасштабной войны в родном Киеве чаще можно было встретить афиши с матчами «Шахтера» на НСК «Олимпийский», чем бело-синих. В метро рекламу горняков крутили на мониторах, на ситилайтах. Вы сможете в этом плане выделиться?

– Мы над этим активно работаем. В ближайшее время вы увидите, уверяю, наш прогресс в СМИ. У нас уже есть TikTok-канал с наибольшим количеством просмотров среди всех клубов Первой лиги и УПЛ, например. Просмотры TikTok «Кудровки» – под миллион, просмотры наших топовых команд УПЛ – 60-70 тысяч. В этом компоненте мы утерли нос и «Динамо», и «Шахтеру».

Сейчас стараемся максимально популяризировать еще и страницу «Кудровки» в Instagram, работаем над YouTube-каналом. В ближайшее время будет еще и редизайн официального сайта, – сказал Солодаренко.

В сезоне 2024/25 годов Кудровка получила 35 зачетных баллов и заняла в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Чемпионская группа) четвертую ступень. В поединках за право играть в УПЛ Кудровка по сумме двух матчей обыграла полтавскую Ворсклу

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Роман Солодаренко Кудровка Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
У вас ні кола ні двора, клуб-бомж, клуб-проблема. З цим щось робіть. Отак повиходять в прем'єр-лігу, а потім головна біль для УПЛ і для УАФ.
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ZloyDeda
Тік-Токери місцевого розливу з'явилися Ну а ми будемо на табло після матчів дивитися
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