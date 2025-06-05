Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба. Функционер заявил, что в этом компоненте клуб может посоревноваться даже с «Динамо» и «Шахтером».

– Вы планируете раскручивать именно бренд «Кудровки»? Вот пример «Динамо», самого титулованного клуба не только Украины, но и всей Восточной Европы, но еще до полномасштабной войны в родном Киеве чаще можно было встретить афиши с матчами «Шахтера» на НСК «Олимпийский», чем бело-синих. В метро рекламу горняков крутили на мониторах, на ситилайтах. Вы сможете в этом плане выделиться?

– Мы над этим активно работаем. В ближайшее время вы увидите, уверяю, наш прогресс в СМИ. У нас уже есть TikTok-канал с наибольшим количеством просмотров среди всех клубов Первой лиги и УПЛ, например. Просмотры TikTok «Кудровки» – под миллион, просмотры наших топовых команд УПЛ – 60-70 тысяч. В этом компоненте мы утерли нос и «Динамо», и «Шахтеру».

Сейчас стараемся максимально популяризировать еще и страницу «Кудровки» в Instagram, работаем над YouTube-каналом. В ближайшее время будет еще и редизайн официального сайта, – сказал Солодаренко.

В сезоне 2024/25 годов Кудровка получила 35 зачетных баллов и заняла в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Чемпионская группа) четвертую ступень. В поединках за право играть в УПЛ Кудровка по сумме двух матчей обыграла полтавскую Ворсклу