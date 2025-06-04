Президент украинской команды намерен дебютировать в Премьер-лиге 2025/26

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко признался, что планирует выйти в стартовом составе своей команды в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги:

– ФК «Кудровка» вырвала путевку в УПЛ в серии пенальти. Многие говорят, что это – лотерея. И, мол, часто побеждает не более сильная команда, а та, которой улыбнулась удача. Разделяете такое мнение?

– Вообще я не очень верю в удачу, вот честно. Полагаюсь всегда исключительно на собственные силы. ФК «Кудровка» в ответном матче показала, что мы команда, которая умеет терпеть, бороться и выгрызать победу. Лотерея или лотерея – серия послематчевых пенальти, удача это не удача... Не знаю. По-моему, всегда побеждает та команда, которая больше стремится к этому. Матч в Полтаве показал, что «Кудровка» действительно больше хотела победить.

– Кстати, вы же играющий президент, а в заявке на ответный матч против «Ворсклы», да и в первой игре, вас не было. В чем причина?

– На то были свои объективные причины. Думаю, что в матчах УПЛ в следующем сезоне у меня еще будет возможность сыграть за «Кудровку» и наконец дебютировать в профессиональном футболе, – рассказал Солодаренко.

Роману Солодаренко исполнилось 41 год, он имеет опыт выступлений за команду на любительском уровне, но пока не дебютировал в профессиональном футболе. Стоит отметить, что президент «Кудровки» неоднократно попадал в заявку свой команды, но на поле не выходил.