Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации Diario Gol, «Реал» также не против продать украинца. Отмечается, что роль Лунина при новом тренере Хаби Алонсо не изменится. Испанский тренер редко будет выпускать украинца на поле – Лунину доверят играть только в Кубке Испании.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.