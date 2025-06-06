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  4. Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Испания
06 июня 2025, 00:01 |
1295
2

Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал

Роль украинца при новом тренере не изменится

06 июня 2025, 00:01 |
1295
2
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации Diario Gol, «Реал» также не против продать украинца. Отмечается, что роль Лунина при новом тренере Хаби Алонсо не изменится. Испанский тренер редко будет выпускать украинца на поле – Лунину доверят играть только в Кубке Испании.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Кубок Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Diario Gol
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Markus Bob
До первой травмы уже почти хрустального Куртуа
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+2
ivankondrat96
Лунін цілком може дочекатися свого шансу. Тим більше його дружина у захваті від Мадрида і перехід в умовний, Манчестер чи Стамбул не схвалить 
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0
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