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  4. Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал
Испания
07 июня 2025, 00:02 |
638
1

Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал

«Реал» решил продать украинского голкипера

07 июня 2025, 00:02 |
638
1
Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, Лунин после долгих раздумий решился остаться в «Реале» – эту информацию лично передал Флоренито Пересу агент украинца Жорже Мендеш. Однако ответ Переса – удивил. Из-за нерешительности украинского вратаря «Реал» теперь сам хочет продать Лунина, для того, чтобы улучшить свое финансовое положение.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Жорже Мендеш Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Ця сага про перехід- не перехід Луніна починає набридати ... Він та його відомий агент вже самі вирішать , що їм робити 
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