Лунин принял решение о будущем. Но ответ Реала – шокировал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, Лунин после долгих раздумий решился остаться в «Реале» – эту информацию лично передал Флоренито Пересу агент украинца Жорже Мендеш. Однако ответ Переса – удивил. Из-за нерешительности украинского вратаря «Реал» теперь сам хочет продать Лунина, для того, чтобы улучшить свое финансовое положение.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.