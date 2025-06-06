Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о будущем украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:

«Хотелось бы, чтобы Мудрик вернулся и не «умер» в футбольном плане, а как будет – посмотрим. Я могу его только поддержать, потому что он наш – украинец. Мудрику сейчас нужно очень много думать и доказывать».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.