Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Бывший нападающий сборной Украины хочет, чтобы Михаил вернулся на поле
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о будущем украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:
«Хотелось бы, чтобы Мудрик вернулся и не «умер» в футбольном плане, а как будет – посмотрим. Я могу его только поддержать, потому что он наш – украинец. Мудрику сейчас нужно очень много думать и доказывать».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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