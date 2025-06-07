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  4. Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Испания
07 июня 2025, 11:53 |
481
0

Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона

В Мадрид к Алонсо, Тренту и Хейсену присоединятся Каррерас и Мастантуоно

07 июня 2025, 11:53 |
481
0
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Мадридский «Реал» недоволен результатами сезона 2024/25 – «сливочные» считают, что провалили ту кампанию и намерены в кратчайшие сроки исправить положение команды.

По сообщениям испанской прессы, королевский клуб принял решение инвестировать внушительные деньги, чтобы усилить состав и претендовать на титулы в новом сезоне.

Стоит отметить, что изначально «Реал» не планировал вести активную трансферную политику, но из-за провала во всех турнирах пришлось менять стратегию. Напомним, королевский клуб проиграл в финалах Кубка и Суперкубка Испании, а также отдал титул чемпиона своему главному конкуренту – «Барселоне».

К мадридской команде уже присоединились испанский защитник Дин Хейсен (59,5 млн евро), английский защитник Трент Александер-Арнольд (10 млн евро) и новый тренер Хаби Алонсо.

В ближайшее время в Мадрид приедут еще один защитник Альваро Каррерас из португальской «Бенфики» (52млн евро) и аргентинский вингер Франко Мастантуоно (45 млн евро). После оформления этих сделок, «сливочные» могут оформить еще несколько трансферов.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Трент Александер-Арнольд Дин Хейсен Альваро Фернандес Каррерас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Victor673256ua
Барселона змусила Реал діставати гаманець. Алонсо розпочне роботу і може ще когось захотіти придбати
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