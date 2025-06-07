Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона

Мадридский «Реал» недоволен результатами сезона 2024/25 – «сливочные» считают, что провалили ту кампанию и намерены в кратчайшие сроки исправить положение команды.

По сообщениям испанской прессы, королевский клуб принял решение инвестировать внушительные деньги, чтобы усилить состав и претендовать на титулы в новом сезоне.

Стоит отметить, что изначально «Реал» не планировал вести активную трансферную политику, но из-за провала во всех турнирах пришлось менять стратегию. Напомним, королевский клуб проиграл в финалах Кубка и Суперкубка Испании, а также отдал титул чемпиона своему главному конкуренту – «Барселоне».

К мадридской команде уже присоединились испанский защитник Дин Хейсен (59,5 млн евро), английский защитник Трент Александер-Арнольд (10 млн евро) и новый тренер Хаби Алонсо.

В ближайшее время в Мадрид приедут еще один защитник Альваро Каррерас из португальской «Бенфики» (52млн евро) и аргентинский вингер Франко Мастантуоно (45 млн евро). После оформления этих сделок, «сливочные» могут оформить еще несколько трансферов.