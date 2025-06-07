ВИДЕО. Это искусственное! Футболист Колоса затроллил свою жену

Вингер «Колоса» Максим Третьяков эпично пошутил над своей женой Елизаветой.

Третьякова опубликова видео в Instagram с подписью:

«Ну учитывая, что я родила и откормила 2-их детей то фигура реально шик. Ну да ж?».

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Пара отдыхает у бассейна, и в финале видео в кадре появляется Максим, который заявляет следующее:

«Вот, посмотри на шикарную фигуру. Это мощь! Это – искусственное», – сказал футболист, показывая на грудь жены.