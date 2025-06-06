Во вторник, 7 июня состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между соборными Боснии и Герцоговины и Сан-Марино. По Киеву игра начнется в 16.00.

Босния и Герцоговина

После 2-х сыгранных поединков коллектив лидирует в группе Н и имеет 6 очков на своем счете, однако стоит отметить, что главный фаворит, Австрия, еще не сыграла ни одного поединка в отборе из-за участия в Лиге наций. На этом же турнире в прошлом году Босния потерпела тотальное поражение – 2 очка в 6 играх, последнее место в группе и вылет из высшего дивизиона. Также в прошлом команде не удалось пробиться на Евро, в полуфинале квалификации они проиграли сборной Украины.

Сан-Марино

Недавно команда осуществила действительно историческое для себя достижение – пробилась в 3-й дивизион в Лиге наций, благодаря 1-му месту в группе лиги D. Однако в отборе на чемпионат мира коллектив снова идёт последней, проиграв 2 матча подряд (Румынии и Кипра) с общим счетом 1:7.

Личные встречи

Команды встречались между собой дважды в 2005 году в рамках квалификации на чемпионат мира. Оба матча выиграла Босния с общим счетом 6:1.

Интересные факты

В последних 7 домашних играх Босния смогла победить только раз – в мартовском матче квалификации против Кипра.

До начала текущей квалификации Босния в последний раз побеждала еще в октябре 2023 года в игре против Лихтенштейна.

Только Молдова пропустила больше голов (8), чем Сан-Марино, среди всех команд квалификации – 7.

Возможные стартовые составы

Босния: Василь – Баришич, Радельич, Катич – Дедич, Гигович, Сунчич, Тахирович, Бурнич – Демирович, Джеко

Сан-Марино: Амичи – Тоси, Бенвенути, Чеволи, Бенвенути – Берарди, Заньоли, Капичони, Голичи, Контадини – Нанни

Прогноз

Я поставлю на победу в Боснии с форой -3.5 и коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua Босния и Герцеговина Сан-Марино Босния с форой -3.5 1.68 Сделать ставку

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