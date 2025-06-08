Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0. Неутомимый Джеко. Видео гола

7 июня состоялся матч третьего тура группы H в квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.

Боснийцы приложили максимальные усилия, чтобы одержать победу над скромным соперником.

На 66-й минуте единственным голом в матче отличился 39-летний форвард Эдин Джеко.

Для Боснии это уже третья игра в отборе. Пока команда идет без потери очков. У Сан-Марино в трех турах – три поражения.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Европы

Группа H, 3-й тур. 7 июня

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66