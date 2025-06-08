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ЧМ. Квалификация. Европа
Босния и Герцеговина
07.06.2025 16:00 – FT 1 : 0
Сан-Марино
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Чемпионат мира
08 июня 2025, 05:29 | Обновлено 08 июня 2025, 05:35
31
0

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0. Неутомимый Джеко. Видео гола

39-летний форвард вырвал победу для боснийцев

08 июня 2025, 05:29 | Обновлено 08 июня 2025, 05:35
31
0
Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0. Неутомимый Джеко. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялся матч третьего тура группы H в квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.

Боснийцы приложили максимальные усилия, чтобы одержать победу над скромным соперником.

На 66-й минуте единственным голом в матче отличился 39-летний форвард Эдин Джеко.

Для Боснии это уже третья игра в отборе. Пока команда идет без потери очков. У Сан-Марино в трех турах – три поражения.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Европы

Группа H, 3-й тур. 7 июня

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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