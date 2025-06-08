Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0. Неутомимый Джеко. Видео гола
39-летний форвард вырвал победу для боснийцев
7 июня состоялся матч третьего тура группы H в квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.
Боснийцы приложили максимальные усилия, чтобы одержать победу над скромным соперником.
На 66-й минуте единственным голом в матче отличился 39-летний форвард Эдин Джеко.
Для Боснии это уже третья игра в отборе. Пока команда идет без потери очков. У Сан-Марино в трех турах – три поражения.
ЧМ-2026. Квалификация, зона Европы
Группа H, 3-й тур. 7 июня
Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
Гол: Джеко, 66
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