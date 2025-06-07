39-летний Джеко принес Боснии победу над Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026

7 июня состоялся матч третьего тура группы H в квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.

Поединок прошел на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 66-й минуте забил 39-летний форвард Эдин Джеко. Ассист у Амара Дедича.

Босния набрала девять очков из девяти возможных за первые три тура и возглавляет группу. Сан-Марино с тремя поражениями и 0 баллами идет на последнем, пятом месте.

Вместе с Боснией и Сан-Мариной в группе H также играют команды Румынии, Кипра и Австрии.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Европы

Группа H, 3-й тур. 7 июня

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine