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ЧМ. Квалификация. Европа
Босния и Герцеговина
07.06.2025 16:00 – FT 1 : 0
Сан-Марино
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 18:15 | Обновлено 07 июня 2025, 18:18
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39-летний Джеко принес Боснии победу над Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026

Босния и Герцеговина минимально переиграла соперников 1:0 в третьем туре группы H

07 июня 2025, 18:15 | Обновлено 07 июня 2025, 18:18
99
0
39-летний Джеко принес Боснии победу над Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялся матч третьего тура группы H в квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Европы между сборными Боснии и Герцеговины и Сан-Марино.

Поединок прошел на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 66-й минуте забил 39-летний форвард Эдин Джеко. Ассист у Амара Дедича.

Босния набрала девять очков из девяти возможных за первые три тура и возглавляет группу. Сан-Марино с тремя поражениями и 0 баллами идет на последнем, пятом месте.

Вместе с Боснией и Сан-Мариной в группе H также играют команды Румынии, Кипра и Австрии.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Европы

Группа H, 3-й тур. 7 июня

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Сан-Марино по футболу ЧМ-2026 по футболу Эдин Джеко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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