Шевчук отреагировал на слухи о демарше легионера Полесья

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук отреагировал на слухи о возможном демарше легионера «волков» Факуно Батисты.

– Вячеслав Анатольевич, правда ли, что Батиста требует отпустить его из Полесья?

– Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация.

– Квартира Факундо в Житомире пострадала, или фейк?

– Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало, – сказал Шевчук.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.