Шевчук отреагировал на слухи о демарше легионера Полесья
Менеджер заявил, что Факундо Батиста никуда не собирается
Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук отреагировал на слухи о возможном демарше легионера «волков» Факуно Батисты.
– Вячеслав Анатольевич, правда ли, что Батиста требует отпустить его из Полесья?
– Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация.
– Квартира Факундо в Житомире пострадала, или фейк?
– Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало, – сказал Шевчук.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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