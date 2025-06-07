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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 12:21 |
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0

Шевчук отреагировал на слухи о демарше легионера Полесья

Менеджер заявил, что Факундо Батиста никуда не собирается

07 июня 2025, 12:21 |
245
0
Шевчук отреагировал на слухи о демарше легионера Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Батиста

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук отреагировал на слухи о возможном демарше легионера «волков» Факуно Батисты.

– Вячеслав Анатольевич, правда ли, что Батиста требует отпустить его из Полесья?

– Ничего такого не слышал, не знаю. Это ложная информация.

– Квартира Факундо в Житомире пострадала, или фейк?

– Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. Жилье Батисты в Житомире не пострадало, – сказал Шевчук.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Факундо Батиста Вячеслав Шевчук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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