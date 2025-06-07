«К Евро готовы». Реакция фанов на победу Украины U21 над Испанией U21
Сборная Украины U21 забила решающий мяч в компенсированное время
Сборная Украины U21 продолжает подготовку к молодежному чемпионату Европы. Команда Унаи Мельгосы провела контрольный поединок со сборной Испании U21, которая также сыграет на турнире.
Первый тайм прошел с небольшим количеством опасных моментов. Да и после перерыва возможностей забить у команд было немного. В нужные моменты надежно играли вратари.
И все же сборная Украины смогла вырвать победу. На 3-й компенсированной минуте Илья Квасница переправил мяч в сетку после навеса с фланга.
Болельщики сборной Украины рады победе над сильным соперником и ожидают от команды успешного выступления на Евро-2025.
Alex: Молодец Квасница, надеюсь, мы отыграем это Евро не хуже предыдущего, до сих пор помню ту нереально победу против французов.
Тимур: Я считаю это сенсация!!!!!!!
Идеальное Динамо: Хороший матч от сборной с неплохим соперником. Из группы минимум мы должны выходить. С победой всех.
Maks Panchuk: Реально очень хорошая игра, ребята молодцы, узнаю нашу сборную.
Богдан Тимчук: Ого. Ничего себе. Молодцы ребята! К Евро готовы)
Ярослав: Квасниця классно завершил атаку головой, вообще шикарно. Теперь только на ЕВРО 2025 с хорошим настроением!
Bogdan: Классный матч, хорошая у нас команда собралась. Первый тайм вообще очень и очень хорош.
Назар Мостовий: Но второй тайм ужасен от нашей сборной был и не удивлюсь, если Ермаков будет основным.
Kolya Symochko: Первая победа над Испанией.
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