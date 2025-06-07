Чачуа и Твердохлеб получат шанс? Ребров рассказал, как попасть в сборную

7 июня сборная Украины сыграет первый товарищеский матч на турнире Canadian Shield 2025, который состоится в городе Торонто. Накануне противостояния с Канадой главный тренер «синто-желтых» Сергей Ребров рассказал, что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду:

– Есть игроки, которые не получили вызов, как Егор Твердохлеб – второй бомбардир УПЛ, или Амбросий Чачуа, забивший 10 мячей. Следите ли вы за ними? Что им нужно сделать, чтобы получить вызов в будущем?

– Показывать стабильную игру – это очень важно. У меня нет критериев, что кто-то мне нравится, а кто-то – нет. Я считаю, что очень важно для того, чтобы вызываться в национальную сборную, показывать стабильно высокий уровень игры.

К сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков молодежной сборной. Мы желаем им удачи. Считаю очень важно, чтобы наша молодежная команда поехала на Евро основным составом. Будем внимательно следить. У нас есть еще надежда на тех игроков, которые сейчас в молодежной сборной. Почти все завершают свой период в молодежке, и многие из них будут готовы в следующем сезоне играть за первую команду, – считает Ребров.

Товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к отбору на чемпионат мира. В сентябре желто-синие начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.