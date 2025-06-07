Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чачуа и Твердохлеб получат шанс? Ребров рассказал, как попасть в сборную
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 11:20 |
506
0

Чачуа и Твердохлеб получат шанс? Ребров рассказал, как попасть в сборную

Наставник Украины ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского турнира в Канаде

07 июня 2025, 11:20 |
506
0
Чачуа и Твердохлеб получат шанс? Ребров рассказал, как попасть в сборную
УАФ. Сергей Ребров

7 июня сборная Украины сыграет первый товарищеский матч на турнире Canadian Shield 2025, который состоится в городе Торонто. Накануне противостояния с Канадой главный тренер «синто-желтых» Сергей Ребров рассказал, что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду:

– Есть игроки, которые не получили вызов, как Егор Твердохлеб – второй бомбардир УПЛ, или Амбросий Чачуа, забивший 10 мячей. Следите ли вы за ними? Что им нужно сделать, чтобы получить вызов в будущем?

– Показывать стабильную игру – это очень важно. У меня нет критериев, что кто-то мне нравится, а кто-то – нет. Я считаю, что очень важно для того, чтобы вызываться в национальную сборную, показывать стабильно высокий уровень игры.

К сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков молодежной сборной. Мы желаем им удачи. Считаю очень важно, чтобы наша молодежная команда поехала на Евро основным составом. Будем внимательно следить. У нас есть еще надежда на тех игроков, которые сейчас в молодежной сборной. Почти все завершают свой период в молодежке, и многие из них будут готовы в следующем сезоне играть за первую команду, – считает Ребров.

Товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к отбору на чемпионат мира. В сентябре желто-синие начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.

По теме:
Нагорняк поделился ожиданиями от матчей сборной Украины на Canadian Shield
Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч с канадцами
Ребров определился. Стала известна заявка сборной на матч против Канады
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Новая Зеландия - Украина Canadian Shield Егор Твердохлеб Амбросий Чачуа
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Бокс | 07 июня 2025, 08:15 7
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»

Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь

Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Футбол | 07 июня 2025, 11:53 0
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона
Внушительные деньги. Реал принял важное решение из-за проваленного сезона

В Мадрид к Алонсо, Тренту и Хейсену присоединятся Каррерас и Мастантуоно

Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Футбол | 06.06.2025, 12:52
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Андорра – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.06.2025, 10:56
Андорра – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Андорра – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Футбол | 06.06.2025, 13:33
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 8
Футбол
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем