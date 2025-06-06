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  4. Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 21:39 |
440
0

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025

Решающий поединок Открытого чемпионата Франции начнется 7 июня в 16:00 по Киеву

06 июня 2025, 21:39 |
440
0
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

7 июня свой финальный матч на Ролан Гаррос проведут Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (WTA 2).

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» пробилась уже в седьмой финал в этом году, на австралийском мейджоре Соболенко проиграла в решающем матче американке Киз, на этот раз придется сыграть против другой спортсменки из США. Теннисистка впервые добралась до финала Ролан Гаррос, на ее счету три выигранных шлема, но все на харде.

На этом турнире Арина прошла «нейтралку» Рахимову – 6:1, 6:0, швейцарку Тайхманн – 6:3, 6:1, сербку Данилович – 6:2, 6:3. Далее стало сложнее, победы над американкой Анисимовой – 7:5, 6:3 и китаянкой Чжен – 7:6, 6:3.

В полуфинале пришлось сыграть против польки Свентек, которая выиграла четыре титула на Ролан Гаррос за последние пять лет. Соболенко смогла обыграть сильную, но нестабильную соперницу – 7:6, 4:6, 6:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Коко Гауфф

Американская спортсменка в этом сезоне не выигрывала титулов, но играла в двух грунтовых финалах, в Мадриде и Риме. Что касается Ролан Гаррос, Гауфф во второй раз сыграет в финале, в 2022-м году она тоже дошла до решающего матча, где без шансов уступила Иге Свентек. Если говорить о титулах, на счету спортсменки есть один выигранный шлем.

Особых трудностей на французском мейджоре у Гауфф не было, она обыграла австралийку Гадецки – 6:2, 6:2, чешку Валентову – 6:2, 6:4, еще одну представительницу Чехии, опытную Боузкову – 6:1, 7:6. Далее американка разобралась с «нейтралкой» Александровой – 6:0, 7:5. Самым сложным на турнире пока был матч против землячки Мэдисон Киз – 6:7, 6:4, 6:1. В последнем матче удалось выбить главную сенсацию турнира, француженку Лоис Буассон – 6:1, 6:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Личные встречи

Теннисистки играли между собой десять раз, пока счет 5:5, последний раз соперницы пересекались в финале турнира в Мадриде, чуть больше месяца назад, тогда Соболенко выиграла – 7:6, 6:3. В общей сложности спортсменки дважды играли на грунте, счет 1:1.

Прогноз

На бумаге все выглядит логично, ведь сыграют первые две ракетки мира, небольшим фаворитом считается Соболенко, но все будет зависеть от мелочей, когда встречаются теннисистки такого уровня.

Обе спортсменки еще не выигрывали этот мейджор, настрой будет боевым. Жду сложного и интересного матча, в котором ставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
06.06.2025 -
16:00
Коко Гауфф
Тотал больше 21.5 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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