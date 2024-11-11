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Португалия
11 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 11 ноября 2024, 13:41
502
0

Кто будет на месте Аморима? Спортинг назначил нового тренера

Жоау Перейра возглавил столичный клуб

11 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 11 ноября 2024, 13:41
502
0
Кто будет на месте Аморима? Спортинг назначил нового тренера
ФК Спортинг. Жоау Перейра

Португальский «Спортинг» официально назначил экс-футболиста Жоау Перейру на должность нового тренера команды.

Жоау до назначения на новую должность работал ассистентом бывшего наставника «Спортинга» Рубена Аморима, который продолжит тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Интересно, что стороны не разглашают информацию об условиях подписания контракта.

Дебютный матч во главе «Спортинга» Перейра проведет 22 ноября против клуба «Амаранте» в Кубке Португалии.

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Спортинг Лиссабон Рубен Аморим чемпионат Португалии по футболу
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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