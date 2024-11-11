Кто будет на месте Аморима? Спортинг назначил нового тренера

Португальский «Спортинг» официально назначил экс-футболиста Жоау Перейру на должность нового тренера команды.

Жоау до назначения на новую должность работал ассистентом бывшего наставника «Спортинга» Рубена Аморима, который продолжит тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Интересно, что стороны не разглашают информацию об условиях подписания контракта.

Дебютный матч во главе «Спортинга» Перейра проведет 22 ноября против клуба «Амаранте» в Кубке Португалии.

Uma nova braçadeira, a mesma ambição 🫡



João Pereira é o novo treinador do #SportingCP 🦁 pic.twitter.com/saGvLXB4lR — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024