Кто будет на месте Аморима? Спортинг назначил нового тренера
Жоау Перейра возглавил столичный клуб
Португальский «Спортинг» официально назначил экс-футболиста Жоау Перейру на должность нового тренера команды.
Жоау до назначения на новую должность работал ассистентом бывшего наставника «Спортинга» Рубена Аморима, который продолжит тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Интересно, что стороны не разглашают информацию об условиях подписания контракта.
Дебютный матч во главе «Спортинга» Перейра проведет 22 ноября против клуба «Амаранте» в Кубке Португалии.
Uma nova braçadeira, a mesma ambição 🫡— Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024
João Pereira é o novo treinador do #SportingCP 🦁 pic.twitter.com/saGvLXB4lR
Bem-vindo, míster João Pereira 💚 pic.twitter.com/GuWCxklgZf— Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024
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