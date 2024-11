Сыграют ли Мудрик и Зинченко? Обнародованы составы Челси и Арсенала

10 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

Игра пройдет на «Стемфорд Бридж» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на лондонское дерби. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик и защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнут матч на скамье запасных.

Начало игры запланировано на 18:30 по Киеву.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Two changes from last time out - Odegaard and Rice return from injury.



Time to get back to winning ways, Gunners ✊