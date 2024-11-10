Сыграют ли Мудрик и Зинченко? Обнародованы составы Челси и Арсенала
Украинские игроки начнут этот матч на скамейке запасных
10 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».
Игра пройдет на «Стемфорд Бридж» в Лондоне.
Наставники команд определились со стартовыми составами на лондонское дерби. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик и защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнут матч на скамье запасных.
Начало игры запланировано на 18:30 по Киеву.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 10, 2024
Two changes from last time out - Odegaard and Rice return from injury.
Time to get back to winning ways, Gunners ✊
In the blue corner… 🔵👊#CFC | #CHEARS pic.twitter.com/wiK1706Jpd— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 10, 2024
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