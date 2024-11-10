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Англия
10 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:33
2444
1

Сыграют ли Мудрик и Зинченко? Обнародованы составы Челси и Арсенала

Украинские игроки начнут этот матч на скамейке запасных

10 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:33
2444
1
Сыграют ли Мудрик и Зинченко? Обнародованы составы Челси и Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

Игра пройдет на «Стемфорд Бридж» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на лондонское дерби. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик и защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнут матч на скамье запасных.

Начало игры запланировано на 18:30 по Киеву.

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Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал Михаил Мудрик Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
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