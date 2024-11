Драка после матча Аякс – Маккаби. Пострадали израильские фанаты

В четверг, 7 ноября, состоялся матч Лиги Европы между голландским «Аяксом» и израильским «Маккаби» Тель-Авив на стадионе «Йохан Кройф Арена».

Поединок закончился разгромной победой «Аякса» со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как только закончился футбольный матч, на улицах Амстердама начались массовые беспорядки. На фанатов израильской команды напали неизвестные с флагами Палестины.

Люди в масках при атаке на болельщиков выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

По имеющейся информации, несколько израильских фанатов получили ножевые ранения. Также определенное количество пострадавших было доставлено в местную больницу.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху моментально отреагировал на событие. Руководитель дал приказ отправить два вертолета в Нидерланды для помощи израильским фанатам.

Также Нетаньяху провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом, в котором призвал обеспечить безопасность гражданам Израиля.

«Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом подчеркнул важность того, чтобы нидерландское правительство обеспечило благополучие всех израильтян в Нидерландах, в том числе тех, кто был ранен и травмирован во время беспорядков.

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что он со всей серьезностью относится к антисемитскому нападению на израильских граждан и попросил усилить безопасность еврейской общины Нидерландов.

Согласно распоряжению премьер-министра, израильские самолеты сейчас находятся на пути в Нидерланды, чтобы вернуть назад израильских граждан, в том числе раненых», – написано в заявлении Израиля.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф также высказался о прошедшем инциденте:

«С ужасом следил за сообщениями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я в тесном контакте со всеми вовлеченными сторонами.

Только общался с премьером Израиля, в разговоре с которым подчеркнул, что виновные будут разысканы и привлечены к ответственности. Сейчас в столице тихо», – заявил Схооф.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Dutch Prime Minister Dick Schoof and emphasized the great importance of the Dutch government ensuring the wellbeing of all Israelis in the Netherlands, including those who were wounded and injured in the disturbances. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 8, 2024

🚨 #BreakingNews It's horrifying to witness such scenes⚡️Israelis who traveled to Amsterdam for the M. Tel Aviv vs Ajax match were reportedly confronted by anti-genocide protestors, humiliated, and many lost their belongings while running away. #AmsterdamAttack#Amsterdam… pic.twitter.com/tjsJKLrjAb — Chill Mind (@chillminded) November 8, 2024