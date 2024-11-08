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  4. Руководство решилось. Ювентус готов выкупить контракт Консейсау
Италия
08 ноября 2024, 10:49 |
95
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Руководство решилось. Ювентус готов выкупить контракт Консейсау

Португальский футболист находится в аренде в туринском клубе

08 ноября 2024, 10:49 |
95
0
Руководство решилось. Ювентус готов выкупить контракт Консейсау
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Итальянский «Ювентус» решился выкупить контракт арендованного у «Порту» вингера Франсишку Консейсау. Футболист желает остаться в Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Ювентус» активирует пункт о трансфере игрока за 30 миллионов евро, который прописан в договоре между клубами.

Напомним, что игрок летом присоединился к туринскому клубу на один сезон. Аренда футболиста обошлась «Ювентусу» в семь миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.

Пока что Франсишку провел девять матчей за команду. На его счету два забитых мяча и три ассиста.

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Ювентус Порту чемпионат Италии по футболу Серия A Франсишку Консейсау
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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