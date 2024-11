Руководство решилось. Ювентус готов выкупить контракт Консейсау

Итальянский «Ювентус» решился выкупить контракт арендованного у «Порту» вингера Франсишку Консейсау. Футболист желает остаться в Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Ювентус» активирует пункт о трансфере игрока за 30 миллионов евро, который прописан в договоре между клубами.

Напомним, что игрок летом присоединился к туринскому клубу на один сезон. Аренда футболиста обошлась «Ювентусу» в семь миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.

Пока что Франсишку провел девять матчей за команду. На его счету два забитых мяча и три ассиста.

