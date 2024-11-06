Шахтер – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
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Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.
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Шахтер – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин
ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин
ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин
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