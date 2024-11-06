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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:44
1184
0

Шахтер – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:44
1184
0
Шахтер – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встречаются команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

Шахтер – Янг Бойз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кастриот Имери, 27 мин

ГОЛ! 1:1. Александр Зубков, 31 мин

ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 41 мин

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз видео голов и обзор Георгий Судаков Александр Зубков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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