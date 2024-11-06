Устроил драку. Игроку Вест Хэма продолжили дисквалификацию

19 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» (4:1).

На 86-й минуте встречи вингер гостей Мохаммед Кудус сфолил на защитнике «шпор» Мики ван де Вене, получив желтую карточку, Кудус набросился с кулаками на игрока «Тоттенхэма». Рефери показал вингеру прямую красную карточку.

За драку Кудуса отстранили на 3 матча, однако федерация футбола Англии пересмотрела наказание. Теперь дисквалификация вингера будет длиться 5 матчей. Мохаммед Кудус сможет сыграть в АПЛ 3 декабря против «Лестера».

Кудуса также оштрафовали на 60 000 фунтов стерлингов, а «Вест Хэм» — на 30 000 фунтов стерлингов. Вингер забил два гола в восьми матчах АПЛ этого сезона.