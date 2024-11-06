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Англия
06 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:25
378
0

Устроил драку. Игроку Вест Хэма продолжили дисквалификацию

Мохаммед Кудус сможет сыграть в АПЛ в декабре

06 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:25
378
0
Устроил драку. Игроку Вест Хэма продолжили дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

19 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» (4:1).

На 86-й минуте встречи вингер гостей Мохаммед Кудус сфолил на защитнике «шпор» Мики ван де Вене, получив желтую карточку, Кудус набросился с кулаками на игрока «Тоттенхэма». Рефери показал вингеру прямую красную карточку.

За драку Кудуса отстранили на 3 матча, однако федерация футбола Англии пересмотрела наказание. Теперь дисквалификация вингера будет длиться 5 матчей. Мохаммед Кудус сможет сыграть в АПЛ 3 декабря против «Лестера».

Кудуса также оштрафовали на 60 000 фунтов стерлингов, а «Вест Хэм» — на 30 000 фунтов стерлингов. Вингер забил два гола в восьми матчах АПЛ этого сезона.

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Мохаммед Кудус Английская Премьер-лига Тоттенхэм дисквалификация чемпионат Англии по футболу Микки ван де Вен
Іван Распутін Источник: BBC
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