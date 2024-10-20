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Тоттенхэм
19.10.2024 14:30 – FT 4 : 1
Вест Хэм
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Англия
20 октября 2024, 03:30 |
41
0

Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор

Шпоры одержали уверенную победу

20 октября 2024, 03:30 |
41
0
Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19-го октября в 8-м туре Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Гости усилиями Мохаммеда Кудуса вышли вперед на 18-й минуте. Но дальше на поле доминировала одна команда. Игроки «Тоттенхэма» еще в первом тайме сравняли счет — автор гола Деян Кулусевски. Во втором тайме «шпоры» доказали свое преимущество. На 52-й минуте Ив Биссума вывел хозяев вперед. Через три минуты Альфонс Ареола («Вест Хэм») срезал мяч в собственные ворота, а на 60-й минуте Сон Хын Мин установил окончательный результат - 4:1.

Далее команды доигрывали матч. На 86-й минуте Мохаммед Кудус забыл, что он футболист, и бросился с кулаками на игроков «Тоттенхэма». В итоге двое футболистов оказались на газоне, а Кудус получил прямую красную карточку.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

«Тоттенхэм» «Вест Хэм» – 4:1

Голы: Кулусевски, 36, Биссума, 52, Ареола, 55 (автогол), Сон, 60 - Кудус, 18.

События матча

86’
Мохаммед Кудус (Вест Хэм) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Альфонс Ареоля (Вест Хэм).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ив Биссума (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохаммед Кудус Вест Хэм Тоттенхэм - Вест Хэм видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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