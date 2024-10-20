Тоттенхэм – Вест Хэм – 4:1. Нокауты от Кудуса. Видео голов и обзор

19-го октября в 8-м туре Английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Гости усилиями Мохаммеда Кудуса вышли вперед на 18-й минуте. Но дальше на поле доминировала одна команда. Игроки «Тоттенхэма» еще в первом тайме сравняли счет — автор гола Деян Кулусевски. Во втором тайме «шпоры» доказали свое преимущество. На 52-й минуте Ив Биссума вывел хозяев вперед. Через три минуты Альфонс Ареола («Вест Хэм») срезал мяч в собственные ворота, а на 60-й минуте Сон Хын Мин установил окончательный результат - 4:1.

Далее команды доигрывали матч. На 86-й минуте Мохаммед Кудус забыл, что он футболист, и бросился с кулаками на игроков «Тоттенхэма». В итоге двое футболистов оказались на газоне, а Кудус получил прямую красную карточку.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 4:1

Голы: Кулусевски, 36, Биссума, 52, Ареола, 55 (автогол), Сон, 60 - Кудус, 18.