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Тоттенхэм
19.10.2024 14:30 - : -
Вест Хэм
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19 октября 2024, 01:13 | Обновлено 19 октября 2024, 01:30
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0

Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 августа в 14:30 по Киеву

19 октября 2024, 01:13 | Обновлено 19 октября 2024, 01:30
21
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Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

19 октября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда перед началом прошлого сезона была возглавлена Постекоглу, с задачей вернуться в топ-4 АПЛ и, значит, Лигу чемпионов. При том, что параллельно заставил себя продать Кейн, это выглядело непростым ребусом, но почти получилось его решить. Помешал только неожиданный фактор в виде выстрелившей Астон Виллы, что и замкнулся квартет лидеров. В Лондоне, очевидно, решили, что для успеха не хватало кого-то типа ушедшего Гарри, и за 60+ миллионов приобрели новую девятку, Соланке. Не все поначалу получалось, но в итоге и Доминик наконец-то забил, и выиграть получилось, во всех турнирах, 5 раз кряду, причем МЮ разгромили на выезде 3:0. Но в крайнем туре Брайтон дома обыграл шпор 3:2, и пока что они только девятые в текущей таблице.

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Вест Хэм

Клуб в 2023-м году стал победителем Лиги конференций. Это был первый трофей амбициозного коллектива с начала 80-х лет прошлого века. Но все равно с автором такого успеха, Дэвидом Мойесом, летом попрощались - в столице решили сделать модную на футбольном Туманном Альбионе ставку на молодого испанца, в лице Лопетеги. Более того, явно под Юлена провели и трансферную кампанию, одну из самых масштабных в Англии и, значит, мире. Но пока что КПД не особенно впечатляет: даже если вынести за скобки унизительный вылет из Кубка Лиги после 1:5 от Ливерпуля, то при трех поражениях в АПЛ было взято только две победы. Причем вторая - в крайнем туре, когда молотобойцы разгромили Ипсвич.

Статистика личных встреч

В четырех последних официальных матчах наблюдается равенство: по одной победе при паре ничьих. Но при этом в прошлом сезоне 4 из 6 очков взяли Хаммерс.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева должны выигрывать. Но они потеряли Сона, так что можно присмотреться к ставке на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Подолье
19 октбря 2024 -
14:30
Минай
Тотал голов меньше 3.5 1.83 Сделать ставку
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Тоттенхэм Вест Хэм Тоттенхэм - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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