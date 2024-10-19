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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.10.2024 14:30 – FT 4 : 1
Вест Хэм
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Англия
19 октября 2024, 16:32 |
560
0

Три гола за 7 минут. Тоттенхэм оформил разгром в лондонском дерби

Тоттенхэм дома обыграл Вест Хэм

19 октября 2024, 16:32 |
560
0
Три гола за 7 минут. Тоттенхэм оформил разгром в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм в матче чемпионата Англии на своем поле разобрался с Вест Хэмом со счетом 4:1, вернувшись к победам после поражения в прошлом поединке с Брайтоном.

Хозяева оформили три гола с 53-й по 60-ю минуты.

Команда Анже Постекоглу набрала 13 очков и поднялась в топ-6. А вот Вест Хэм проиграл третий из шести последних матчей АПЛ и остается в нижней части таблицы.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1
Голы: Кулусевски, 36, Биссума, 53, Тодибо, 55 (в свои ворота), Сон, 60 – Кудус, 18

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Тоттенхэм Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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