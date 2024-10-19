Англия19 октября 2024, 16:32 |
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Три гола за 7 минут. Тоттенхэм оформил разгром в лондонском дерби
Тоттенхэм дома обыграл Вест Хэм
19 октября 2024, 16:32 |
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Тоттенхэм в матче чемпионата Англии на своем поле разобрался с Вест Хэмом со счетом 4:1, вернувшись к победам после поражения в прошлом поединке с Брайтоном.
Хозяева оформили три гола с 53-й по 60-ю минуты.
Команда Анже Постекоглу набрала 13 очков и поднялась в топ-6. А вот Вест Хэм проиграл третий из шести последних матчей АПЛ и остается в нижней части таблицы.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1
Голы: Кулусевски, 36, Биссума, 53, Тодибо, 55 (в свои ворота), Сон, 60 – Кудус, 18
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