Три гола за 7 минут. Тоттенхэм оформил разгром в лондонском дерби

Тоттенхэм в матче чемпионата Англии на своем поле разобрался с Вест Хэмом со счетом 4:1, вернувшись к победам после поражения в прошлом поединке с Брайтоном.

Хозяева оформили три гола с 53-й по 60-ю минуты.

Команда Анже Постекоглу набрала 13 очков и поднялась в топ-6. А вот Вест Хэм проиграл третий из шести последних матчей АПЛ и остается в нижней части таблицы.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1

Голы: Кулусевски, 36, Биссума, 53, Тодибо, 55 (в свои ворота), Сон, 60 – Кудус, 18