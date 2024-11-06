Паскаль ЯНСЕН: «Мы ожидаем сильное Динамо и будем бороться за 3 очка»

7 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Ференцварошем». Главный тренер венгерской команды Паскаль Янсен на пресс-конференции высказался об украинском клубе:

«Киевское «Динамо» пока играло против сильных соперников, но могу заверить, что завтра все будет не иначе. Мы также потерпели плотные поражения в первых двух турах и выиграли игру со счетом в один мяч у «Ниццы». Все команды из таблицы представляют серьезную игровую мощность, поэтому мы ожидаем сильное «Динамо» и будем бороться за три очка в каждом матче. Конечно, эти две команды схожи тем, что они доминируют в родной лиге, но они демонстрируют несколько иное лицо в Лиге Европы. То, что «Динамо» находится в нижней части таблицы, не должно беспокоить нас, мы должны выходить на поле с полной концентрацией».

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский провел пресс-конференцию перед матчем с «Ференцварошем».