Александр ШОВКОВСКИЙ – о ситуации в Лиге Европы, трансферах и сопернике

Тренер «Динамо» Александр Шовковский дал комментарий перед матчем Лиги Европы против «Ференцвароша». Киевляне в трех прошлых встречах основного этапа не забили ни одного гола и не набрали ни одного очка.

Матч пройдет 7 ноября, начало в 22:00.

– После трех стартовых матчей у «Динамо» ноль очков и ноль забитых мячей. Все соперники были из топ-5 лиг, а завтра впервые сыграете с командой не из топ-чемпионатов. Испытываете ли давление по поводу того, что завтра нужно обязательно побеждать?

– Каждый тренер стремится побеждать. Что-то удается, что-то нет, это футбол. Мы играем против команд, которые также ставят перед собой задачу. Безусловно, перед каждой игрой есть волнение. Мы разбираем соперников – как их командные действия, так и отдельных исполнителей.

– Вы сказали, что разбирали соперника, и каково ваше мнение о «Ференцвароше»? И получали ли вы советы от Сергея Реброва, который в свое время был тренером вашего соперника?

– В последние шесть лет «Ференцварош» постоянно занимает первые места в чемпионате, постоянно играет на высоком уровне. В прошлом сезоне были определенные достижения в виде большой разницы забитых и пропущенных мячей. Тренер, одержавший последнюю победу в чемпионате, к сожалению, принял решение поехать в страну, которая сейчас воюет против нас. Новый тренер из Нидерландов, при нем команда показывает неплохую игру, пытается владеть мячом и мало пропускает, за исключением прошедшей игры с «Дебреценом», которая завершилась вничью 2:2. «Ференцварош» с любым соперником пытается играть в свою игру. Мы пытались донести это нашим игрокам. Поэтому, считаю, завтра будет очень интересная, бескомпромиссная борьба.

– В вашей команде много молодых футболистов, а по вашему мнению, у вас достаточно опытных футболистов в составе?

– Мне сложно говорить о команде соперника. В этом сезоне у них была возможность усилиться, пригласили 6-7 игроков, которые суммарно стоили около 10 миллионов евро. Нам же ситуация в нашей стране не позволяет провести такое усиление, у нас есть возможность играть только своими воспитанниками или украинцами. Конечно, это накладывает определенный отпечаток на наши действия. Пока мы здесь разговариваем с вами на пресс-конференции, в Украине, в частности, в Киеве снова раздается воздушная тревога.

Для наших молодых игроков это, безусловно, большой опыт и хорошая возможность почувствовать самый высокий уровень матчей международных турниров, в частности, Лиги Европы. Если мы хотим развиваться, мы должны постоянно совершенствоваться и играть с командами высокого класса. Для Украины и украинского футбола это очень важно при всем происходящем показывать, что мы будем до последнего всеми силами бороться за то, что для нас важно. Это касается и конкретно футбола, и в целом других вещей.

– Это будет ваш второй матч в Гамбурге, насколько тяжело вам играть домашние матчи за границей, и хотя бы немного чувствуете себя дома здесь?

– Это риторический вопрос. Конечно, ситуация была бы совсем другой, если бы мы играли в Киеве при поддержке своих болельщиков на почти заполненном стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского или НСК Олимпийский. Мы благодарим этот город за то, что он принял нас и делает все возможное, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома. Для нас это очень важно. В общем, хочу поблагодарить всю Германию за поддержку, которую мы постоянно чувствуем с вашей стороны. Но сколько бы мы ни говорили, что играем дома на самом деле это не совсем так.

– В первых трех матчах у вас были очень непростые соперники.

– Мы серьезно настраиваемся на каждую игру, изучаем каждого соперника и всегда выходим на поле, чтобы побеждать, показывая свою игру. Делать прогнозы, оценивать шансы и пытаться находить преимущество в той или иной команде – это задача ваша, журналистов.